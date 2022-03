8M será día de reclamos a la 4T por feminicidios en Veracruz, prevé PRD

La secretaria de agendas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz, Myriam Lagunes Marín, consideró que el Estado "no tiene ni pies, ni cabeza" en lo que se refiere a la política pública para frenar la violencia contra las mujeres.Ante las declaraciones que hizo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en torno a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la tortura que sufrió July "N", presunta implicada en el asesinato de Guadalupe Ramírez Aguilar, rectora de la Universidad Valladolid, la perredista consideró que son misóginas."Son misóginas y aparte denotan ignorancia, no es únicamente que no acepte la recomendación de la CNDH, también en días anteriores habló sobre el feminicidio de una mujer en Coscomatepec, había una recomendación por parte de la CEDAW y la ONU, dijo que desconocía el caso y que no podía hacer nada al respecto", criticó.Según ella, estos pronunciamientos ya no son casos aislados, sino una "constante" por parte del Ejecutivo estatal que no quiere reconocer los derechos plenos de las mujeres."Esto realmente abona al clima de violencia que vivimos en el Estado, se aproxima el 8 de marzo y yo veo a las colectivas, a las asociaciones civiles y a las mujeres de la sociedad civil organizada muy enojadas porque es la marcha y les mandan granaderos, hay operativos, hay despliegue policial muy fuerte en contra de ellas pero cuando se trata de seguir recomendaciones por parte de Derechos Humanos, cuando se trata de capacitar a policías o invertir más recursos en la seguridad de las mujeres, entonces no se puede", cuestionó.Lagunes Marín estimó que ese día, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, habrá una respuesta muy fuerte de las ciudadanas que piden que se les garantice una vida libre de violencia."Creo que va a haber una respuesta muy fuerte, ni siquiera de nosotros como partido, sino de las ciudadanas y eso es lo más grave. Se está dejando completamente de lado (la protección de las mujeres), no sabemos cuál es el seguimiento que se les está dando a las dos Alertas de Violencia de Género que ya tenemos (por violencia feminicida y para agravio comparado) y para colmo se está analizando una tercera que es por desaparición de mujeres", recordó.