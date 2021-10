“A mis nietos, no los vacuno”, dice el Secretario de Salud de México

El secretario de salud, Jorge Alcocer Varela, reiteró que no está comprobado que la vacuna contra Covid-19 para menores de edad sea eficaz, y advirtió que por el contrario, hacerlo puede entorpecer el aprendizaje inmunológico de los niños.Durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, aclaró que está tan seguro de ello, que él, en este momento, no vacunaría a sus nietos.“Aquí mismo se solicita la vacunación, se amparan para vacunar a los niños y esto no está probado todavía, lo que sí está probado científicamente es que los niños tienen un sistema inmunológico de maravilla comparado con las fases posteriores en el desarrollo de su vida, y ¿cómo vamos a entorpecer ese aprendizaje de su sistema inmunológico que lo defenderá toda su vida con la llegada de una estructura totalmente inorgánica como es una vacuna? Yo respondo, a mis nietos nos los vacuno”, aseveró.El funcionario federal dijo que si un menor tiene una comorbilidad, es viable vacunarlos porque sus sistema inmunológico no es tan fuerte, y recordó que el gobierno ya inició con la vacunación de las poblaciones más jóvenes con alguna comorbilidad.“Pero mientras no tengamos una respuesta no podemos actuar ni con acciones oportunistas ni con ansiedad”, detalló.Alcocer Varela aclaró que también hay dudas sobre la aplicación de una tercera dosis de vacunas como refuerzo a quienes ya están imunizados.“Tampoco se tiene todavía un valor sustentable, posiblemente en el primer semestre del próximo año este panorama cambie, repito, todavía hay mucho que aprender y hay que tener la calma, y no hay que cuestionar la estrategia de vacunación porque está comprobado que tal y como se hizo permitió disminuir la mortalidad en forma tan clara que no se discute”, concluyó.