“A Shiris lo mató la homofobia”; demandan justicia para joven asesinado en Poza Rica 

“A Shiris lo mató la homofobia, el odio y la ignorancia”, denunció por redes sociales el Colectivo “Pride Zone Poza Rica”, al repudiar el asesinato del joven Cirilo Lara Torres, agredido con arma blanca al salir de su negocio, en la colonia Villa de las Flores, este jueves.



El cuerpo del estilista de 24 años de fue encontrado a pocos metros de su local, con lesiones en cuello y tórax.



Tras el homicidio, los activistas exhibieron otros 15 asesinatos de odio que se han registrado en la entidad veracruzana.



Al respecto, la presidenta del Centro de Inclusión CICATA A. C., Cristina Ortiz Vargas, exigió justicia por este y todos los demás casos, acusando que no todos son investigados propiamente por la Fiscalía General del Estado.



Asimismo, lamentó que la familia de “Shiris” tenga pena de que el caso se conozca públicamente, considerando importante que hagan conciencia entre ellos mismos al respeto por los derechos humanos.



No obstante, demandó a las autoridades crear un plan de acción para acabar con los crímenes de odio en Veracruz.