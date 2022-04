“A ver quién se cansa primero”: Cuitláhuac insistirá en recorte a partidos

“A ver quién se cansa primero”, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al informar que se enviará por tercera vez al Congreso del Estado una reforma electoral para disminuir el 50 por ciento de prerrogativas a partidos políticos.Al cuestionar los señalamientos de dirigentes partidistas de la oposición que mencionan un gasto millonario en la consulta de Revocación de Mandato, cuando esos recursos se podrían utilizar en beneficio de los mexicanos, el Mandatario estatal aclaró que se utilizará el presupuesto que ya tenía el Instituto Nacional Electoral (INE) y no se otorgó ningún aumento.En este sentido, definió que por el contrario, el INE señalaba que eran pocos recursos para la realización, asunto que definió como una “falacia”.Por tanto, aseveró que los dirigentes partidistas de oposición tienen una “doble moral”, ya que mientras continúan recibiendo recursos millonarios de prerrogativas, exigen que no se gaste en el ejercicio democrático y son los primeros en impugnar la reforma que les recortaría el dinero que reciben aunque esto sí generaría un ahorro para los veracruzanos.Por tanto, García Jiménez reiteró que insistirá en la reforma para reducir a la mitad los recursos para las fuerzas políticas.“Vamos a ver quién se cansa primero, vamos a buscar las formas, a ver cómo hacerle, porque en verdad yo insisto, en los partidos políticos se sigue gastando demasiado pero se queda en cúpulas, cuando vienen las campañas los candidatos se quejan que no les dan nada”, expuso.Por lo anterior, dejó en claro que ante este ejercicio democrático, no se destinó ningún recurso adicional para la consulta de “Revocación de Mandato” y advirtió que continuará con su objetivo de disminuir a la mitad el recurso que se destina a los partidos políticos.El Gobernador recordó una vez más que su caso es el ejemplo más claro de que no son necesarios recursos millonarios para hacer una campaña política y ganarla, por lo que el objetivo es la disminución de las prerrogativas para destinarlos en favor de la población.“Ya lo sabe la gente, esta falacia del INE, hay o no hay los recursos que alegan, lo que nos da a entender que ya perdieron argumentos y ahora dan estos bandazos y dicen por qué se gasta, ¡ah! pero no me quites lo que gastas conmigo”, finalizó Cuitláhuac García.