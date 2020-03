“Abusado” busca apropiarse de terrenos en Tlanecpaquila; Gobierno se opondrá

El pueblo de Tlanecpaquila, en Zongolica, no será desalojado y además se construirá su centro de salud, afirmó el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez.



Reconoció que es un tema complicado, pero se va a seguir trabajando, haciendo un compromiso con la gente de que no perderán sus casas.



Recordó que es gente que ha vivido por años en este lugar, pero llegó un "abusado" que les dijo que tenía en sus manos la propiedad, buscando arrebatarla.



El Ejecutivo dijo que al gobierno nunca lo convencerán de desalojar a la comunidad de ese lugar.



El mandatario estatal fue entrevistado tras la inauguración del parquecito, donado por Orizaba a este municipio.



Dijo que este donativo fue a raíz de una iniciativa en la que se buscó hermanar a municipios más desarrollados del estado con otros menos favorecidos.



Indicó que afortunadamente hubo alcaldes humanistas que apoyaron esa propuesta y fue el caso de Orizaba y Mixtla de Altamirano.



Señaló que no sólo se firmó un convenio, pues ha habido más actividad entre estos municipios hermanos y eso deja un mensaje para los ciudadanos de que si se unen se pueden hacer grandes cosas.