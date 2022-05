“Acostumbrados al maltrato”: Policías de México, entre bajos salarios y abusos laborales

Recortes o escasez de presupuesto, jornadas extras no remuneradas e incluso, estrés y ansiedad experimentan las y los policías en México, alertó la organización Causa en Común.Al presentar el documento “La situación de las policías en México 2018-2022”, el observatorio compara el desempeño y análisis de los cuerpos policíacos en el país de diciembre de 2018 a abril de 2022.Entre los principales hallazgos, destaca la reducción de los recursos destinados a la seguridad con la eliminación del Subsidio para el Fortalecimiento y Desempeño en Materia de Seguridad Pública en los municipios y demarcaciones de la ciudad de México (FORTASEG), aunado a un “estancamiento” del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) desde el 2021.En conferencia vía Zoom, el investigador de Causa en Común, Genaro Ahumada, adviertió que las policías mexicanas laboraron “horas extras” no recompensadas en su salario y el sueldo de cada uniformado es dispar en las 32 entidades, por debajo de la base de 13 mil pesos mensuales por persona.“Esto ha llevado a que muchos policías exijan mejoras en sus condiciones y la mayoría de ellos se manifiesten y hagan emplazamientos a paro de labores”.Añadió que Causa en Común documenta más de 120 paros de labores de los elementos de seguridad, 51 emplazamientos a paro y 78 manifestaciones de policías en todos los Estados, siendo las principales demandas un aumento salarial, equipo, uniformes, respeto a los horarios de trabajo, ayuda alimenticia, seguro social, seguro de vida, aguinaldo y vacaciones, esto es, prestaciones que les niegan las corporaciones de seguridad.El investigador alertó que de diciembre de 2018 a abril de 2022 han asesinado al menos a mil 537 policías en activo o en retiro, lo que da en promedio un gendarme muerto cada día desde el inicio del sexenio.Apuntó que al corte del 24 de mayo, Causa en Común documenta la muerte de mil 556 uniformados; en un contexto de militarización de la seguridad pública, en donde el Ejército concentra el grueso del presupuesto y el poder político en materia de seguridad.Recalcó que el Ejército aumentó su presupuesto en el último año de 40 por ciento y la Marina-Armada de México en un 12 por ciento y la Guardia Nacional en un 18 por ciento.Sobre el informe, el director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (INSYDE) Miguel Garza Flores, destacó que las condiciones de obediencia y bajos sueldos en las policías influyen en el estado anímico de los elementos.“Entonces te aguantas a comer mal, a tener un horario mal, a que no te den para la gasolina, te aguantas a que va a haber maltrato porque eres policía, eres machón”.Estas condiciones no permiten a los policías modificar las condiciones de maltrato al trabajar, o rebelarse o manifestantes contra éstas.“Algo dramático que encontramos nosotros es que los policías están acostumbrados al maltrato y asumen que así tiene que ser”.