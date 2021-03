“Acto de mala fe”, versión difundida de que dosis de vacuna se acabaron: Ramos Alor

El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, reiteró que hay vacunas contra el COVID-19 para todos las personas adultas mayores, por lo que criticó a quienes en las filas de espera o a través de mensajes en redes sociales, “en un acto de mala fe”, difundieron el rumor de que las dosis se habían acabado.



“Hay vacuna para todos (…), personas en un acto de mala fe se dedicaron decir, en las filas de espera de los módulos, que ya no había vacuna, o enviaban cadenas de WhatsApp diciendo que se suspendía la vacuna. Por ello visité de manera personal los módulos, para reiterarles que vacunas hay y si se acaban, pedimos más”, expresó.



Ramos Alor recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que todos los mexicanos serán vacunados de manera gratuita, por lo que sólo hay que esperar las fechas en que le toca a cada grupo de la población.



“Si nos organizamos, podremos sacar esta gran tarea; y aquí quiero agradecer sinceramente a las y los habitantes del puerto de Veracruz que respetaron el llamado. Acudieron en tiempo y forma con los requisitos, esperaron su tiempo de registro, valoración médica, vacunación y observación y luego (rápidamente) se marcharon, no provocaron aglomeraciones y estuvieron muy tranquilos”, expuso.



El funcionario estatal pidió a los veracruzanos tener paciencia, ser respetuosos y organizados. “La vacunación es un acto de buena fe para proteger la salud y la vida de todas y todos; no confundamos el mensaje”, precisó.



En el primer día de vacunación contra el Coronavirus en la ciudad portuaria, resaltó el esfuerzo conjunto de las instituciones que participaron: Secretaría de Salud, Seguridad Pública, Protección Civil del Estado, Secretarías del Bienestar, de Marina, SEDENA y Guardia Nacional, porque se garantizó que se realizara de la mejor manera para que todos tuvieran acceso a la inmunización.



“Este trabajo está comenzando; faltan 9 días de esta noble tarea y para eso nuevamente hago el llamado a toda las familias residentes del puerto de Veracruz, que participen en este proceso de manera organizada, respetando el orden alfabético y el trabajo de cada uno de los 16 módulos instalados”, indicó.



El titular de la SSA recordó que hoy miércoles 10 de marzo le toca a las letras F, G, H, I y la J. “Por favor, desayunen antes de ir a la vacuna; no suspendan sus medicamentos actuales; muy importante, no vayan a pasar la noche para apartar lugar, no es necesario, vacuna hay para todos”, insistió.