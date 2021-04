“Agroquímicos” dañan al campo al acabar con especies benéficas: INECOL

El uso masivo de pesticidas e insecticidas afecta a la población de escarabajos en tierras ganaderas y esto propicia un grave daño a la economía de los productores reveló la investigadora de la Red de Ecoetología del Instituto de Ecología (INECOL) y analista en ecotoxicología de plaguicidas, Imelda Martínez Morales.



En conferencia virtual, la académica del INECOL calculó que dicha familia de insectos (Scarabaeinae) proporciona servicios ambientales por 455 millones de pesos anuales a los productores pecuarios veracruzanos.



La especialista explicó que esto lo llevan a cabo los escarabajos por medio de 4 hábitos: eliminación de estiércol del ganado, reducción de la carga parasitaria, reducción de la pérdida de nitrógeno y una baja en los daños de las moscas a la producción ganadera.



Martínez Morales explicó que la abundancia de los escarabajos disminuyó en varios países, por consecuencia de la urbanización, la deforestación y sobre todo, por el cambio de la ganadería tradicional a la extensiva y el uso de químicos en pastizales ganaderos.



Es el caso de la aplicación de órgano-fosfatos, las benzeno-sulfonamidas, además de los medicamentos veterinarios desparasitantes.



Añadió que experiencias anteriores en países productores pecuarios reflejan una acumulación del estiércol y una afectación a la salud de los animales tras una baja en la población de los escarabajos en tierras ganaderas.



“Estudios ecotoxicológicos efectuados con desparasitantes y herbicidas han demostrado que dosis aún muy bajas producen efectos nocivos importantes”, expuso.



La investigadora del refirió que si bien los académicos del INECOL divulgan entre los productores ganaderos los daños por el uso masivo de pesticidas, “después de 20 años no han entendido por qué se están quedando sin escarabajos”, observó.



A lo anterior, agregó el hecho de la inexistencia de una regulación o un control de las leyes mexicanas contra el uso masivo de los desparasitantes y otros químicos en el hato.



Uso de químicos en el campo, provocó daño “invaluable”: Halffter



El empleo “frívolo” de desparasitantes e insecticidas propició un “daño general” al campo, observó el académico y fundador del Instituto de Ecología (INECOL), Gonzalo Halffter Salas.



“Yo puedo asegurar una cosa: ha disminuido la población de Scarabeidos (escarabajos). Es un daño general que no evalúa y considero que se está actuando con frivolidad en el uso de este tipo de productos (agroquímicos)”, alertó al participar en la conferencia “Los escarabajos del estiércol: importancia y amenazas ambientales” del Instituto de Ecología.



Refirió que la década de 1950, con el descubrimiento de los insecticidas, se les consideró una “panacea” y ahora, estudios evidencian los males provocados por dicha familia de químicos.



“La situación no es muy inteligente porque se siguen usando uno o varios productos que se sabe que no son convenientes”.



A la vez, el fundador del INECOL enfatizó que no existe una inversión directa y real para evitar o mitigar los daños en la ganadería por agroquímicos.



“¿Cuánto dinero se gasta en procurar que no haya daños en la ganadería? Yo diría que cero. No hemos procurado que haya campañas para la protección de la fauna, el hecho que nosotros trabajemos las cosas no quiere decir que se aplique, estamos muy mal en la aplicación”.