Aunque la Secretaría de Economía federal ya advirtió en enero de este año sobre una página web que suplanta la identidad y un grupo de personas que a través de WhatsApp se hacen pasar por funcionarios federales para ofertar un “Crédito Solidario a la Palabra” por un monto de 86 mil 744 pesos, los timadores siguen operando en todo el territorio nacional y llegaron a Xalapa, buscando a personas que sufren la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19.Los timadores, según información que se hizo llegar a alcalorpolitico.com, en efecto se presentan como funcionarios federales y solicitan datos de emprendedores y empresarios, pidiéndoles de inicio una cuota de entre 750 y 830 pesos para que una “incubadora” elabore su proyecto de negocios, lo cual supuestamente garantizará que les autoricen el préstamo.Al iniciar el trámite, a través del correo electrónico [email protected] los solicitantes reciben una hoja con logos de la Secretaría de Economía, fechada en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México —la misma que ya fue catalogada como falsa por la dependencia federal— para señalar que su crédito ya fue aprobado, generando confianza y esperanza.“Nos dirigimos a ti para sellar el compromiso que significa entregarte, a nombre del Gobierno de México y del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares (Crédito a la Palabra), un apoyo financiero por $86,744.92 mil pesos, que esta asociado a un esquema solidario de comprobacion real de los recursos recibidos”, afirman los estafadores.Una de las personas a las que intentaron timar, de la cual se omite el nombre para preservar su identidad, explicó todo el proceso para alertar a la ciudadanía sobre esta situación.Durante el mes de febrero, relató, recibió un mensaje de una amiga de la familia, que le invitó a participar en este falso programa de créditos, luego de que inició un negocio de venta de café, y le pasaron un número de contacto para informarse a través de WhatsApp.“Al comunicarme me llegó un mensaje en el que decía que estaba hablando con la licenciada Claudia Álvarez Meza, encargada de llevar el trámite, y me dijo que enseguida me iba a mandar la información de un Crédito a la Palabra otorgado por la Secretaría de Economía federal, destinado a apoyar a las personas emprendedoras con entre 50 mil y 150 mil pesos para iniciar su propio negocio o expandir el que ya tienen, y me comentó que el trámite era rápido y gratuito.“Como yo ya había sacado un crédito de este tipo durante esta administración, uno muy pequeño, de 6 mil pesos, todo se me hizo muy familiar, por lo que comencé a hacer todo el proceso.“Este programa, según ella, no pedía avales, no se checaba el Buró de Crédito y no se pedía estar registrado en la Secretaría de Hacienda; esto último me llamó bastante la atención”.Además, le llegó el siguiente mensaje de WhatsApp:PARA INICIAR LA GESTIÓN DEL CRÉDITO SOLIDARIO A LA PALABRA!!!Como te lo dije en el mensaje anterior, debes contestar tu SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA, para obtener tu Solicitud hay dos formas:#PRIMER MÉTODO PARA OBTENER TU SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA y puedas contestarla para tu evaluación:1. Solicitar tu Solicitud en el correoESPERO NO TENGAS DUDAS, ESTÁ ES LA PRIMER FORMA PARA REALIZAR Y OBTENER TU SOLICITUD.Recuerda que mi asesoría es completamente gratuita por parte del Instituto, Empieza ahorita mismo con el trámite!También recuerda agregar mi número a tus contactos para que no te pierdas de ninguna información.“Pasaron los días y hasta ese momento yo no había solicitado nada, cuando el 27 de febrero recibí el formato de solicitud para entrar al programa en un archivo JPG y me dijeron que no había problema si lo bajaba así, lo podía llenar a mano.“En esa solicitud es donde yo puse todos mis datos, como nombre completo, dirección, a qué se dedica mi negocio, cuánto tiempo llevo gestionándolo, mi CURP, mi fecha de nacimiento, mi estado civil, nivel máximo de estudios y más información. También me preguntaron si tenía algún crédito o no que estuviese pagando, y ahí puse el primero que había solicitado, que fue por 6 mil pesos, y pensé que tal vez por eso no me aceptaban este nuevo préstamo. Otro dato que me llamó la atención fue que me preguntaron si tenía algún becario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que no tengo”.Posteriormente, refirió, el 1 de marzo le llegó un mensaje pidiéndole que revisara el correo pues ya habían salido los primeros aceptados y si no le había llegado ningún correo le dejaban un contacto para que enviara mi solicitud ya contestada.“Tres días después a nuestra afectada le llegó un mensaje nuevamente para pedirle que revisara su correo y ver si había sido aceptada.“Lo verifiqué y tenía un mensaje en que decía que me otorgaban un crédito de cerca de 87 mil pesos, lo cual se me hizo una exageración, comparado con el préstamo de 6 mil pesos que tenía originalmente, que si lo pagas te prestan 15 mil pesos y si lo pagas el máximo que te pueden prestar son 25 mil pesos”.Al tener el supuesto crédito aprobado, le dijeron que solamente faltaba elaborar un proyecto técnico que pedía el Instituto de Economía para que pudieran finalmente realizar el trámite financiero y le especificaban:Para realizar tu proyecto técnico de tu idea de negocio tienes dos opciones:1. Que tú de manera individual y de tus propios conocimientos elabores tu proyecto técnico, así como también lo subas al sistema, para que le den la revisión necesaria, pero esto no te garantiza que te aprueben el proyecto, porque si no cumple los requisitos te dan de baja en el sistema.2. Que nuestra incubadora de proyectos desarrolle tu proyecto técnico. Si tomas esta opción estas garantizando que aprueben tu proyecto elaborado porque la incubadora son técnicos especializados en elaboración de proyectos y es un hecho que te lo aprueben y te den el dinero para echar a andar tu idea de negocio. Toma en cuenta que si tomas la opción de la incubadora vas a pagar de 750 a 830 pesos por proyecto, pero esto te garantiza la aprobación y de esta manera no pierdes la oportunidad.“Por falta de tiempo, la familia, el negocio, etcétera, decidí que para más rápido optaría por la segunda opción. Al solicitar este proyecto, tenía que llenar otro formato descriptivo en el cual tenía que incluir la idea de mi negocio, por lo que les mandé estos nuevos datos y les dije que ya necesitaba el documento porque ya había sido aceptada”, indicó la afectada.“El hecho de que todo fuera tan rápido, hubiesen autorizado una cantidad tan grande, me estuviesen presionando tanto y todo fuese muy fácil me hizo mucho ruido, por lo que me puse a investigar, me metí a la página de la Secretaría de Economía y no había ningún programa como este y al preguntar nadie sabía de este crédito, entonces en Internet encontré una nota que me llamó la atención en la que presentaban exactamente la misma conversación que me llegó a mí en un inicio, por lo que no hice ningún depósito y paré ahí todo el trámite”.Posteriormente, le llegó un mensaje en el que la supuesta “licenciada Álvarez” le dijo que hay ningún problema porque no terminara el trámite, que estaba en tiempo, pero ahora tendría que comunicarse con “la contadora Maritza Sánchez”, directora del programa, y le proporcionó un nuevo número para informarse. “Obviamente lo dejé en visto”.El sábado 20 de marzo todavía le llegó otro mensaje en el que le piden que se comunique con urgencia para terminar el trámite iniciado. “Afortunadamente no llegó a más, pero lo malo es que tienen todos mis datos”, concluyó.Aunque ya no siguió contestando, el 25 de marzo le llegó la Carta de Acreditación del correo [email protected] indicándole que su crédito ya había sido aprobado.“Estimado Emprendedor! Con registro en la rama del CRÉDITO SOLIDARIO A LA PALABRA; Programa para Emprendedores a la Banca Comercial (Para personas de 18 a 70 años de edad)”“Después de evaluar tu solicitud de crédito, con esta CARTA DE ACREDITACIÓN se le hace de su conocimiento la aceptación del crédito solicitado, para que puedas iniciar tu propio negocio. Crédito solicitado entre el mes de FEBRERO Y LOS PRIMEROS DÍAS DE MARZO DEL 2021”.“Con el estudio crediticio de tu SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA que conforme a la ley vigente estamos obligados a realizar, se ha concedido el crédito requerido por usted, con la cantidad de $86,744.92 pesos, con la finalidad de emprender su idea de negocio”.“Como se menciona arriba, es nuestra facultad y se realizaron las gestiones necesarias, y posteriormente a la investigación pertinente se ha aprobado el crédito, esperando únicamente tu proyecto técnico de tu idea de negocio que cumpla con las reglas de operación de LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.A partir de que es de tu conocimiento esta información, tienes 15 días hábiles para enviarnos tu proyecto técnico bien elaborado que cumpla todas las reglas de operación requeridas por el instituto”.“Imprime y guarda muy bien tu CARTA DE ACREDITACIÓN, ya que este se ocupa en el trámite con el banco que vas elegir para tramitar el cobro de tu apoyo. Guarda y anota tu número de folio ya que este número hace único a tu carta de acreditación el cual se te otorga una única vez”.“NOTA: Comunícate con tu asesor financiero inmediatamente, para que te proporcione más información sobre el siguiente paso y te informe sobre la incubadora de proyectos, para que puedas acceder”.Cabe señalar que la Secretaría de Economía en su página web da algunos consejos para detectar intentos de fraude:1. El Programa de Apoyo Financiero para Microempresas Familiares, mejor conocido como Crédito a la Palabra, es un programa prioritario del gobierno federal que no genera costo alguno para poder acceder a él y NO se gestiona por medio de ningún tipo de intermediarios.2. Los defraudadores usualmente piden una cuota a cambio de recibir el apoyo del programa, por lo que no se debe continuar con ningún procedimiento de este tipo. Generalmente suelen pedir dinero en efectivo o que realices una transferencia bancaria.3. Otro patrón que se ha detectado es que los defraudadores ofrecen apoyos superiores a los programas. En el caso del Crédito a la Palabra, el apoyo que ofrece el gobierno es por 25 mil pesos, con tres meses de gracia.4. También es importante revisar los datos de contacto. Los correos del gobierno federal terminan en “@gob.mx”, por lo que, si te piden enviar documentos a un correo electrónico privado, por ejemplo, “ [email protected] ”, seguramente se trata de un ilícito y tus datos personales se pueden ver comprometidos, por lo que es IMPORTANTE que cuides tus documentos oficiales de identificación.Asimismo, refieren que se pueden reportar los intentos de estafa en los teléfonos (55) 5229-6260 y (55) 5229-6264 de lunes a viernes, en días hábiles, de 09:00 a 18:00 horas; por correo electrónico a la cuenta [email protected] , o bien a través de las redes sociales oficiales de Twitter @SE_mx o Facebook https://www.facebook.com/SE.Economia/