“Águilas del Desierto” hacen cruzada para advertir a migrantes de los peligros

A pesar de que cada vez es más difícil cruzar la frontera de México y Estados Unidos a través del desierto, los migrantes siguen arriesgándose a costa de su vida. Tan sólo en este año, el grupo de Búsqueda y Rescate “Águilas del Desierto” ha encontrado 11 restos y 60 personas abandonadas por “polleros”.La agrupación compuesta por migrantes residentes en el vecino país, responde a la ayuda que piden los familiares de los indocumentados para ser rescatados cuando dejan de saber de ellos, muchos no son localizados a tiempo.“De enero para acá hemos encontrado 11 cuerpos, se ha ayudado a rescatar con vida como a 60 personas. Cubrimos la frontera de California y Arizona. Depende el tiempo que nos dan el reporte, cuando son dos o tres días todavía se logra encontrar entero el cuerpo pero ya muchas de las veces tienen dos semanas, hace unas semanas hicimos el hallazgo de una persona de Chiapas, prácticamente estaba desbaratado el cuerpo”, dijo Eli Ortiz, de la organización.Los integrantes de “Águilas del Desierto” recorren el territorio mexicano para visitar albergues y estaciones migratorias con la finalidad de alertar a los indocumentados de los riesgos de cruzar por el desierto a lo largo de 10 días.Sin embargo, señalan que la desesperación que viven por las condiciones de pobreza e inseguridad por la que viven, los impele a llegar a Estados Unidos.“Antes que nada que lo piensen bien, no saben la travesía. Primero que nada lo que se van a enfrentar psicológicamente, lo que van a enfrentar y dependiendo la salud, muchos tienen enfermedades crónicas y no piensan en ese momento. Pero nos responden que prefieren morir en el desierto a ver a sus familias que están muriendo”, refirió Marisela Ortiz, voluntaria de “Águilas del Desierto”.Muchos de los que ayudan fueron migrantes y atravesaron por el desierto pero reconocen que ahora es más complicado cruzar y sobre todo, con mayor riesgo.“Todo es más difícil. Ha cambiado todo. El gobierno ha cerrado puertas, va cerrando el paso en la frontera de California y ellos buscan lo más fácil. Pero entre más cierran las fronteras es más difícil”, indicó Marisela.A bordo de una camioneta, esta brigada de ayuda cruza por Veracruz. Ya visitaron a “Las Patronas” en Córdoba y van a Tierra Blanca, Acayucan y Coatzacoalcos, para visitar albergues de migrantes, llegarán a Chiapas, Guatemala, Honduras y El Salvador para continuar alertando a los migrantes.También se reunirán con las madres centroamericanas buscadoras, al encontrarse con la nueva caravana que ingresó a México, buscarán informarles de las medidas de protección.