“Ahora resulta que nadie me negó presentarme”, responde Chumel a Ahued

“Mira nada más. Todo fue un sueño”, ironizó el comediante Chumel Torres luego de que el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, negara haberle prohibido presentarse en la Capital del Estado.Apenas este jueves, Chumel acusó públicamente que autoridades xalapeñas le negaron traer su show a la ciudad pese a insistir en más de una ocasión.“Al principio nos decían: ‘no, es que tenemos el Festival de la Enchilada’, no sé qué les decían ahí y a la segunda, tercera, cuarta vez, tal cual le dijeron a Oswaldo, al que maneja la gira, le dijeron: no vamos a permitir que en este teatro se presente Chumel Torres”, dijo en entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga.En la misma conversación, fue López-Dóriga quien acusó al propio Alcalde Ahued de negar el permiso, lo que el edil desmintió por redes sociales y hasta retó a presentar pruebas.“Ahora resulta que nadie me negó presentarme”, publicó el comediante al respecto tras los dichos del Presidente Municipal.Según el comediante, su actual gira de stand-up ha tenido problemas para presentarse en lugares gobernados por MORENA.“Ser incómodo para los tiranos es lo más significativo que me ha pasado. La comedia es el nuevo punk”, escribió por Twitter.