¡Al concierto y al bailongo! Xalapa ya puede tener eventos masivos: Alcalde

El cambio al color amarillo en el semáforo epidemiológico COVID-19 del municipio de Xalapa permitirá que los eventos masivos como conciertos que se habían cancelado o pospuestos vuelvan a llevarse a cabo, indicó el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil.Cabe recordar que hasta el pasado 20 de febrero, las actividades de servicios y de entretenimiento y diversión en la Capital sólo se podían desarrollar con un aforo del 30%, por encontrarse en color rojo, riesgo que bajó de acuerdo con la decisión de la Secretaría de Salud.En ese sentido, Ahued Bardahuil aclaró que si bien dichas actividades volverán a retomarse, en su desarrollo se cuidará que se sigan todas las medidas sanitarias para evitar la propagación del SARS-COV-2.“De hecho ha habido suspensión de algunos eventos, ahora se retoman con las medidas que se tienen que seguir", manifiestó en entrevistas al acotar que los empresarios han acatado las directrices de acuerdo con cada semáforo.En caso contrario, puntualizó, se les orienta para seguir reduciendo los contagios de Coronavirus en sus establecimientos comerciales, considerando que en el amarillo, las restricciones de aforos disminuyen.“De acuerdo con el protocolo sí, en algunos casos cuando se excede los orientamos y trabajamos en conjunto desde luego con el consejo, donde participan los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), el DIF Municipal y nosotros, la dirección de Comercio, Protección Civil”, enumeró.El munícipe reiteró que si los negocios tuvieran alguna irregularidad, sus propietarios son conminados a actualizarse y seguir las indicaciones, para evitar las infracciones y que éstas se puedan trabajar.En otro tema, Ricardo Ahued Bardahuil descartó que en Xalapa se prevea aplicar programas como el "Hoy no Circula" para reducir la carga vehicular, explicando que para tomar una decisión de ese tiempo, debería involucrarse el Gobierno del Estado.“No tenemos esa información, no se ha ocupado en Xalapa el tema de no circula, en tema de contaminación aquí no tenemos eso, tendría que ser un acto que implicara la intervención del Gobierno del Estado, de Transporte, Medio Ambiente y por el momento no hemos tenido acercamiento o noticia de que se pueda hacer eso”, aclaró.