“Al servidor público se le tiene que pagar bien”: Contralora de Veracruz

La contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, afirmó que los funcionarios públicos del Estado deben ganar bien y tienen derecho a descansar los fines de semana completos para estar con sus familias.Aseveró que durante su gestión la Contraloría fue renovada, ya que estaba “hecha toda chueca”, dividiéndose en el área de fiscalización, el área de responsabilidades y el área de fortalecimiento institucional.Sobre este tema dijo que, si un funcionario de la Contraloría percibe 18 mil 500 pesos “está muy bien”, sobre todo cuando es una dependencia que no ha podido tener vacaciones.“Yo quisiera saber los demás cuánto ganamos. Al servidor público se le tiene que pagar bien porque está trabajando, de ahí tiene que mantener a su familia. Es un derecho que se gana al estar yendo 8 horas; yo hablo por mi personal de la Contraloría General del Estado que no hemos tenido un día de vacaciones.“Hemos estado habilitando días de vacaciones desde que entré de Contralora, hemos habilitado días de vacaciones y hemos estado trabajando, algunos al principio se quejaban, pero creo que todo mundo se está sumando a este cambio, a esta transformación en nuestro Gobierno”.Afirmó que incluso ella procura que los trabajadores puedan ausentarse durante los fines de semana.“A veces sábados y domingos estamos; yo procuro que ellos no se salgan después de las 8 de la noche, 7 de la noche; que se vayan y que no vayan sábados y domingos para que estén con sus familias (…) y los que tenemos más compromiso estar ahí 24/7”.Denuncian irregularidadesRespecto a las dependencias con más quejas son la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en donde tiene más peticiones de intervención, aunque con más quejas y denuncias procedentes resultan el COBAEV y CONALEPEn contra parte, agregó que la dependencia con más reconocimientos por su buen desempeño es la Secretaría de Gobierno y el DIF estatal.“Acuérdense que de una presunción o de un hallazgo, hasta una sanción, hay mucho trecho y ahí tenemos que caminar en investigaciones, en información de aclaración, etcétera.En cuanto a la actuación del Tribunal de Justicia Administrativa (TEJAV) refirió que deben coordinarse todas las áreas y dependencias incluidas en el Sistema Estatal Anticorrupción, aseverando que no “ven temas específicos, ni planchan nada”.