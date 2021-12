“Amor comprado no es amor”, le recuerda PRI a MORENA y sus “chapulines”

El presidente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, advirtió que el amor que se debe de comprar no es amor, al referirse a los Alcaldes electos de oposición, entre éstos algunos de extracción priista, que se están sumando a MORENA Incluso señaló que podría hacer presión o coacción hacia ediles electos por la alianza PRI-PAN-PRD, adelantando que el partido guinda seguirá reclutando más durante los próximos días.“Me parece que el amor que es comprado no es amor; entonces bueno, ellos pueden llevarse a todos los que quieran; al final de cuentas, en el pecado llevan también la penitencia. Hoy quienes se van al partido gobernante y lo hacen con la promesa de que van a recibir grandes beneficios para sus municipios”, declaró en entrevistaConsideró que se trata de una práctica poco leal, pues los funcionarios electos por partidos deben tener agradecimiento y respeto por la ciudadanía.“Yo pensé que cuando llegaron quienes hoy están en el Gobierno, después de tantos discursos en abono de la democracia, en abono de la legalidad y de la transparencia, de perfeccionar la democracia, esas prácticas se iban a acabar”.“Evidentemente no es así pero es esa película que ya vi y ya sé en qué termina esa política”, señaló el priista.Reconoció que ya se está vislumbrando lo que ocurre con los políticos “que no se doblegan”, pues en algunos casos se encuentran con prisión preventiva.Finalmente, aseguró que la salida de Alcaldes electos del PRI no le afecta al instituto político pero sí a los ciudadanos que votaron por otra fuerza política.