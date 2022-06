“Amor es amor” y “Aquí está la resistencia trans”, proclamas de la comunidad LGBTTIQ+

Gritando consignas como “amor es amor” y “aquí está la resistencia trans” miles de integrantes de la comunidad LGBTTIQ+ marcharon d de la Ciudad de México.Debido al retraso por la espera de la llegada de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, muchas personas comenzaron a marchar en protesta, pues a gritos indicaron que se trata de un movimiento de los colectivos, no del gobierno.A paso firme y en un desfile de colores, los contingentes acompañaron a los carros alegóricos, entre los más destacados estaban los carros de plataformas digitales, como Meta, la compañía dueña de Facebook, pues en espacios digitales y a través de videos y fotos subidas a internet, miles de jóvenes comparten el mensaje de que ser diferente está bien y que el amor no se limita en géneros.La 44 edición de la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ terminó en el zócalo capitalino, donde las actividades ya habían empezado para el disfrute de asistentes que decidieron no llegar hasta el Ángel de la Independencia.Debido a que son varios los colectivos inmersos en la organización de esta marcha, se colocaron 2 escenarios para los números musicales, en uno, se presentará la cantante mexicana, Paty Cantú y en el otro escenario se coronará a Jonny Caz como rey de la marcha.