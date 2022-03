“Apenan” aguas negras en playas de Coatzacoalcos, pero se complica solución

"Se requiere un buen número de millones de pesos para echar a andar el tema...que apena", es lo que declaró el Alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, al ser cuestionado con respecto a las descargas de aguas negras que se vierten en la playa.Reveló que para la Semana Santa se harán "algunas consideraciones" para que visitantes y locales puedan disfrutar de las aguas del Golfo de México."Estamos a marchas forzadas tratando de echar a andar a la brevedad posible la planta de tratamiento de la colonia Peloteros y esperemos que eso atempere el asunto, obviamente vamos a hacer algunas consideraciones para que en Semana Santa nuestros visitantes gocen de las mejores condiciones, higiénicas y para ser recibidos en nuestras playas, que además espero que sea un lugar de convocatoria para las familias, los niños, jóvenes, las personas en general", dijo.Reiteró que se trabaja a marchas forzadas en todo lo que tiene que ver con el tema, que, dijo, apena al ser Coatzacoalcos una ciudad con las dimensiones que tiene."La verdad es que es un asunto que apena a una ciudad con las dimensiones de Coatzacoalcos, no encuentro otro adjetivo para calificarlo, no es un tema que se resuelva lamentablemente en 3 meses", sostuvo.De igual manera, el Alcalde pidió no bajar la guardia en delito de secuestrosQue las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno no escatimen esfuerzos, fue la petición del Alcalde, luego de que de nueva cuenta hay casos de secuestro en Coatzacoalcos.El Munícipe indicó a su vez que se debe echar mano de trabajos de inteligencia e investigación para parar este flagelo que por 11 meses no se presentó en el puerto."Es un tema que están muy al pendiente los mandos de las diferentes corporaciones, la Guardia Nacional, la SEDENA, Seguridad Pública, Marina, Policía Municipal, ha sido un tema muy combatido en Coatzacoalcos, se tiene que hacer todos los esfuerzos institucionales, la petición del presidente municipal es obviamente a no escatimar esfuerzos, trabajos de investigación, inteligencia para que estos delitos no vuelva a estar presentes", dijo.Con respecto al Mando Único, abundó que se está a la espera de que se abra la agenda de Gobierno del Estado para tocar el tema y dar continuidad al trámite.