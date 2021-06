“Aquí se reciente más la guerra sucia”: AMLO ante caída de MORENA en CDMX

Luego que ayer MORENA sufrió un fuerte revés en la Ciudad de México al perder 10 de las 16 alcaldías y de dejar ir varias curules en el Congreso local, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se deben de aceptar estos resultados y manifestó que se tiene que trabajar más con la gente.



En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que una de las causas de esta caída es porque “aquí es donde se resiente más la guerra sucia”.



“Creo que son varios factores y hay que aceptarlos como son. Creo que se tiene que trabajar más con la gente, aquí en la Ciudad de México, porque sí es un contraste, se gana en Tamaulipas, ya no hablemos de Baja California, en Sinaloa, en Sonora, en todos lados. El partido que nosotros fundamos gobernaba a un Estado de los 15 y no sólo se gana ese Estado otra vez, sino gana muchos otros, entonces se avanzó”.



“En el caso de la Ciudad, hay que trabajar más y también tener en cuenta que aquí hay más bombardeo de medios de información, aquí es donde se reciente más la guerra sucia”.



“Todavía ayer estaban hablando por teléfono, metiendo miedo pero todo esto va a superarse, con más información, con más orientación, con más concientización, con más trabajo de organización, se puede”, dijo.



En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal manifestó que en la Capital de la República es donde se puede leer la revista The Economist, la cual la semana pasada lo calificó de “El falso mesías”.



“Aquí está todo y ustedes siempre lo han dicho, que hemos hablado en que ponen el radio y es en contra, en contra, en contra, en contra, le cambian de estación y es lo mismo”.



“Entonces sí aturden y sí confunde. Es propaganda, día y noche en contra por los llamados diarios nacionales, o la radio nacional, o la televisión nacional, pues no es estrictamente nacional, la mayoría de los medios tiene más influencia aquí que en ninguna otra parte”, dijo.