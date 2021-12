“Árbol del Dolor” representa la impotencia y tristeza por los desaparecidos: Solecito

Madres del Colectivo Solecito de Veracruz colocaron el “Árbol del Dolor”. Como cada año, montaron un pino navideño y como esferas, las fotos de sus familiares desaparecidos para recordar que estas fechas no son de festejos sino de sufrimiento porque a ellas les falta alguien.En el Zócalo de la ciudad de Veracruz, frente al árbol colocado por el Ayuntamiento, pusieron el que ellas deben adornar; representa impotencia y tristeza porque siguen sin encontrarlos.“Le llamamos el ‘Árbol del Dolor’. Es triste y doloroso, porque en estas fechas no tenemos a nuestros hijos. Hay muchas madres que buscan a sus hijos, señoras a sus hermanos, esposos e hijas”, dijo María Antonia Bustos, quien busca desde hace 12 años a su vástago.Las familias llenaron el árbol de esferas con fotos de sus desaparecidos, apenas alcanzó el pino ante todas las personas que buscan.Para ellas es señalar a las autoridades que no hay avances en las investigaciones, que ellas buscan por su cuenta y que incluso han tenido respuesta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pero no de la Fiscalía General de Veracruz.“Un hijo es un hijo, sea lo que sea, siempre nos va a doler, aunque a veces uno esté con un ratito de lucidez pero nadie sabe lo que guarda el corazón. Caminamos porque él dejó dos hijas chiquititas y ahorita van en bachillerato”, expresó.Acompañado de lonas con fichas de desaparecidos, el “Árbol del Dolor” nuevamente se erigió, exhibiendo la exigencia de los familiares que buscan desde hace 12 años y hace 4 meses a sus seres queridos.