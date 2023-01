“Artista callejero” le pide a Ahued que lo deje volver al parque Juárez

Esta tarde frente al Palacio de Gobierno un hombre se tendió en la calle Enríquez para pedirle al alcalde Ricardo Ahued Bardahuil que le permita continuar escribiendo poesía en el piso del parque Juárez.“Solicito una audiencia con el presidente municipal Ricardo Ahued que me deje hacer arte y cultura. Soy escritor y a cambio de poesía pido unos pesos de cooperación, no le hago daño a nadie, los de Comercio son los que le quitan. No entiendo por qué si a Xalapa le llaman la Atenas Veracruzana por el arte y la cultura”, comentó Gerardo Romero.Refirió que lleva escribiendo con gis en el piso del parque cerca de 4 años y que ha sido éste último año cuando ha sido amedrentado por personal de la Dirección de Comercio.“Los que son de Comercio me están retira, retira y retira. Me amenazan que me van a meter a la cárcel, me han traído a la Policía y todo para que me retiren porque dicen que el piso se está rayando”.Al respecto, comentó que siempre sólo usa gis y borra su trabajo después de finalizar.“No tengo otro medio de sustento porque estoy enfermo de epilepsia y no me dan trabajo en ningún lado. Entonces también eso es parte de un medio de sustento para que pueda yo tener algo de dinero”.El hombre de 52 años de edad señaló que sólo escribe poemas de su autoría y que por ello sólo pide una cooperación a la gente.Mencionó que lleva alrededor de medio año que ya no le permiten instalarse en el parque Juárez, mientras que en este tiempo ha buscado otro lugar donde escribir para poder subsistir.