“Aún no es tiempo”, dice Zenyazen Escobar sobre ser candidato a gobernador

“Aún no son los tiempos para pensar en candidaturas”, expresó el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, al cuestionarle si está en sus planes buscar la gubernatura del Estado.Durante entrevista, el funcionario estatal fue claro al mencionar que su prioridad es la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), además de que el encargo al frente de la dependencia conlleva mucha responsabilidad y todo su tiempo.“Primero por todo el daño que tenemos y estamos estirando el dinero a lo máximo; yo voy a las comunidades rurales, es la sexta vez que voy a ir (…), yo creo que no son los tiempos aún; la verdad ahorita mi prioridad es sacar adelante mientras escuelas afectadas por el huracán”, asentó Escobar García.En este sentido, dijo que estar al frente de la SEV es un gran reto, sobre todo por las escuelas que se dejaron en pésimas condiciones y las cuales están rehabilitando, además de que en esta administración se busca dotar de certeza jurídica al mayor número o a la totalidad de planteles, para que puedan obtener beneficios a través de Espacios Educativos.“Eso es mi prioridad, yo creo que no son los tiempos, falta más de la mitad (de la actual administración) y quiero hacer mención que mi prioridad ahorita es trabajar por la educación y por nuestros estudiantes”, sostuvo.A decir del Secretario de Educación, actualmente se pasa por un momento difícil debido a la pandemia, lo cual ha complicado el sistema educativo, pero a la vez también lo ha adelantado en las formas de enseñar y trabajar a la par con las madres y padres de familia.“Ha sido un salto muy grande, yo creo que aún no son tiempos, pero seguiremos siempre trabajando por la educación y por Veracruz”, finalizó el funcionario estatal.Cabe recordar que Zenyazen Escobar se ha desempeñado como docente, líder de un movimiento magisterial, diputado local y recientemente se le mencionaba cómo uno de los posibles aspirantes a candidatos a gobernador, situación que dijo, “aún no son tiempos para pensarlo”.