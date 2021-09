“Auxiliares” cobran y se quedan con pensiones de adultos mayores

Debido a que lamentablemente en la región se han dado casos de adultos mayores a los que les quitan el recurso de su pensión universal por las personas que nombraron como auxiliares, integrantes de la Secretaría de Bienestar los invitaron a que denuncien esta situación.



Rogelio Arturo Rodríguez García, director regional de Programas Federales de Desarrollo, mencionó que lamentablemente los beneficiarios nombran a una persona como su auxiliar para que los apoye pero ha llegado a ocurrir que en ocasiones éstos no les entregan su dinero.



Refirió que en alguna ocasión hay quienes les han notificado de esa situación y ellos han mediado para hacerle ver a otra persona que ellos se comprometieron a apoyar al adulto mayor e incluso para eso firmaron un documento.



Rodríguez García señaló que es posible que además de los casos que a ellos han llegado, haya más pero no se enteran porque los afectados no se acercan a exponer este abuso.



Comentó que cuando se presenta esta situación, el afectado puede recurrir a ellos y lo que pueden hacer es cambiar a su auxiliar para que el adulto designe a alguien de su confianza que en verdad le ayude y no lo perjudique.



Agregó que también las personas que están en esta situación pueden denunciar penalmente, ya que esta acción constituye un delito.