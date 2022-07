"¡Ayúdame por favor, échame agua!": imploró Margarita al ser quemada viva en Morelos

La quema de Margarita a manos de sus familiares, por la disputa de una casa en Cuautla, Morelos, quedó grabada en un video con duración del 2:45 minutos. En las imágenes captadas por el hijo mayor de la víctima de feminicidio se aprecia a Primitivo “N”, presuntamente concuño de Margarita, cargando una garrafa de gasolina.El feminicida camina directo hacia Margarita, eleva la garrafa con el combustible y lo arroja sobre el cuerpo de la víctima. “Échale un cerillo, échale un cerillo”, le gritan las mujeres que lo acompañan para agredir a Margarita y a su familia.Las escenas del ataque muestran cuando cuatro mujeres y tres hombres ingresan en una calle polvorienta de la colonia Ex Hacienda de El Hospital. Se acercan hacia la casa donde habitaba Margarita, sus tres hijos y su madre Andrea Martínez.“Yo nada más te digo. Acércate, acércate”, exclama Andrea en un intento por amedrentar a sus agresores. No lo logra.Entre el grupo destaca Primitivo “N”, vestido con camisa tipo polo, color gris y pantalón de mezclilla. En su mano derecha carga una garrafa con gasolina. Camina del lado derecho de la calle con dirección hacia donde se encuentra su concuña Margarita Ceceño. Una de las mujeres del grupo agresor lleva un palo en la diestra.Primitivo sigue caminando por el lado derecho de la calle y mientras la madre de Margarita intenta disuadir a los agresores de cualquier acto violento, el hombre levanta la garrafa de la gasolina y con las dos manos arroja el combustible al cuerpo de Margarita.Enseguida brotan los gritos de las mujeres que acompañan el grupo: “Échale un cerillo, échale un cerillo”. Instantes después se escuchan gritos de dolor de Margarita y otros de sus agresores: “Vas a valer madres”.“¡Agárrenlo, agárrenlo!”, grita al aire desesperada la madre de Margarita para detener a Primitivo, el hombre que corre hacia la salida de la calle junto con sus seis acompañantes.Mientras en la calle Margarita implora por ayuda para sofocar el fuego que abraza su cuerpo. “¡Ayúdame por favor, ayúdame por favor. Échame agua!”, se oye en el video.El hijo mayor de Margarita, de 11 años de edad, sigue grabando todo con su teléfono móvil, presencia la quema de su madre y grita improperios contra el grupo agresor.“¡Llama una ambulancia hijo!”, le pide su abuela. “No tengo saldo”, responde el niño.Otra niña, hija de Margarita, se toma las manos, da vueltas sobre su cuerpo y llora mientras mira el cuerpo de su madre.Momentos después la madre de Margarita se da cuenta que los agresores también rociaron gasolina al interior de su tienda de abarrotes, el único sostén económico que tiene la familia Ceceña Martínez.El feminicidio número 23 registrado en Morelos, en lo que va del año, irritó a las organizaciones civiles como Mujeres heroicas e históricas de Cuautla, quienes exigieron a la Fiscalía Región Oriente detener a los agresores de manera inmediata.En redes sociales identificaron a los agresores como Primitivo Rangel, Nadia Sarahi Torres Carreño, Dulce Angelique Torres Carreño, María de la Cruz Martínez Cervantes, Nataly Carreño Martínez, Karen Carreño Martínez y Leonardo Celón Cortés.“Exigimos la investigación del personal que le negó el acceso a la justicia cuando (Margarita) fue a denunciar inicialmente las lesiones que le ocasionaron. ¿Cuándo dejarán de ser omisos ante las agresiones que sufren las mujeres en este Estado feminicida?”, cuestionan.Por la noche informaron que la colectiva participó en una reunión convocada por el Instituto de las Mujeres de Morelos, donde asistieron representantes de la Comisión Estatal de Atención y Reparación a Víctimas, la Secretaría de Salud de Morelos, el Procurador del Sistema Municipal DIF, la Directora de la Instancia de la Mujer municipal de Cuautla, y la Secretaría de Seguridad Pública de Cuautla; sin embargo, no acudió personal de la Fiscalía de Morelos a pesar de haber sido convocados, acusaron.En esa reunión acordaron atender con urgencia el tema de los gastos funerarios de Margarita, así como la atención integral, como traslados, atención psicológica y jurídica de sus hijos, su mamá y demás familiares afectados por la violencia que sufrieron.Así como el acceso al fideicomiso destinado para la reparación a víctimas de la CEARV, el inicio de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos en contra de los servidores públicos que negaron la justicia a Margarita y a su prima desde la primera agresión.Al mismo tiempo urgieron a la Fiscalía General del Estado reclasificar la carpeta de investigación que se inició el 1° de julio por el delito lesiones y ahora se tipifique como feminicidio.“Nosotras estamos llenas de indignación y rabia. Margarita intentó denunciar su situación y no fue escuchada. A Margarita no sólo la mataron sus feminicidas, también la mató el Estado con su negligencia para cumplir con el acceso a la justicia. Ahora nos toca nombrarla y exigir justicia para ella, su mamá y sus tres hijos”, expresaron.