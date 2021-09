"¡Ayúdenme!": Una noche de lluvia imparable en Hidalgo

Una larga noche se vivió en la ciudad de Tula; el agua literalmente les llegó hasta el cuello, la palabra más escuchada fue "ayúdenme". A las 21:30 horas comenzó la lluvia, nadie se imaginaba lo que estaba por ocurrir: una inundación histórica que en esta ocasión se ensañó con los enfermos del Seguro Social y mostró en toda su crudeza el embate del agua.



Por la noche las miradas estaban puestas en Tepeji, donde se se podía vislumbrar una emergencia que por fortuna, dicen sus autoridades, no llegó. Poco a poco la alertas se prendieron en Tula, los niveles de los ríos Tula, Salado y Rosas comenzaron a crecer hasta desbordar e inundar las calles.



En las inmediaciones del Seguro Social el nivel alcanzó metro y medio en ingreso a las instalaciones, ahí médicos y enfermeras luchaban por resguardar a los pacientes, la situación se complicó y llegó la desesperación junto con el corte de energía eléctrica.



Lucha por salvar la vida de los pacientes en IMSS Tula



Mientras en el hospital se luchaba por salvar la vida de los pacientes y que de acuerdo con autoridades municipales no se logró en 10 personas a quienes no se les pudo suministrar el oxígeno. En las calles toda era caos, algunos vecinos se organizaron con lanchas y jet ski para atener los llamados de los habitantes que pedían ayuda para salir de sus domicilios.



Sin embargo, la fuerte corriente del agua complicó el rescate. En la calle Leandro Valle la gente pedía ayuda por lo cual elementos del ejército con el plan DNIII acudieron en lanchas.



Negocios y viviendas fueron anegadas por el agua y se reportaron pérdidas incuantificables, algunos productos se encuentran flotando entre la corriente.



Ante el desbordamiento del Río Tula, el gobierno del estado de Hidalgo, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, desplegaron en los primeros minutos de este martes un operativo de emergencia para auxiliar a la población de la zona centro de Tula que enfrentan la inundación de sus propiedades y casas.



De acuerdo con información del gobierno o de Hidalgo, la inundación de la clínica del IMSS en Tula, provocó el fallecimiento de al menos 10 personas al dejar de funcionar los sistemas de oxígeno a los que estaba sujeta su atención.



Habilitan refugios temporales



En tanto, desde la madrugada el gobernador Omar Fayad instruyó la movilización de unidades de emergencia, seguridad pública y protección civil hacia la región de Tula – Tepeji, además la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la 18ª Zona Militar ha activado el plan DN-III en auxilio de las familias que se han visto afectadas.



Las autoridades llamaron a la población para tener a la mano su Mochila de Emergencia, seguir las indicaciones de los cuerpos de auxilio y, en caso de ser necesario, evacuar sus domicilios, ya que ante las inclemencias de la naturaleza lo más importante es salvaguardar la vida.



Hizo notar que el C5i Hidalgo se mantendrá pendiente para generar los reportes de afectaciones que se reciban a través del número de emergencias 911.