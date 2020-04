"Balconean" a empresas que no han cumplido con medidas sanitarias por Coronavirus

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que las empresas Andrea, Carnival, las tiendas Coppel y Bolim SLT no han cumplido con las medidas sanitarias -como la suspensión de sus labores-, como medidas de mitigación para enfrentar la pandemia del Coronavirus.



Alcalde dijo que sólo el 13% de las empresas no han cumplido con las disposiciones sanitarias, mientras que el 87% si lo ha hecho.



Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria federal dijo que después de las inspecciones en las empresas que no han cumplido, se les inició un proceso administrativo.



“Un llamado, un exhorto, a cuidar a los trabajadores y cumplir con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación”, precisó.



El presidente López Obrador exhortó a las empresas a cumplir con las medidas sanitarias.



“No son medidas coercitivas, es el exhorto a las empresas que no cumplen”, señaló el mandatario.