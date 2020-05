“Báñenla con ácido”, dice Director del DIF de Zongolica sobre mujer que critica su labor

“A ella báñenla con ácido”, refirió funcionario municipal de un Estado con dos alertas de violencia de género contra las mujeres –una emitida el 23 de noviembre de 2016 y otra el 13 de diciembre de 2017–.



En redes sociales, el colectivo de mujeres veracruzanas “Las Brujas del Mar”, cuestionaron la expresión del funcionario del Ayuntamiento de Zongolica y pidieron que no se tomara a la ligera.



“Se filtra conversación donde el director del DIF municipal de Zongolica, Yair Xochicale Porras, expresa que deben bañar con ácido a una mujer que cuestiona sus funciones. Después de lo ocurrido con Male y Juan Vera Carrizal, ¿debería tomarse a la ligera?”, escribieron en la red social Twitter.



Las feministas se refieran al caso de María Elena Ríos “Male”, la saxofonista que el pasado 9 de septiembre de 2019 fue atacada con ácido sulfúrico por el ex diputado local priista Juan Antonio Vera Carrizal, quien seis meses después fue detenido y enfrenta un proceso penal por intento de feminicidio ante las autoridades del Estado de Oaxaca.



El alcalde Juan Carlos Mezhua, quien ha sido criticado recientemente por repartir despensas en uno de los municipios más pobres de Veracruz, en su camioneta Lobo valuada en casi un millón de pesos, no ha comentado nada al respecto en sus redes sociales en donde suele ser muy activo.



Las reacciones en redes sociales han sido severas en contra del funcionario municipal Yair Xochicale. “Así son muchos funcionarios! Ellos mismos mandan a desaparecer a las mujeres!”, escribe @voxtenoch en Twitter.



“Y que no salga con que: ‘era un chiste’, porque sabemos que sus chistes violentos representan la realidad de este país. Si tiene un poco de respeto que renuncie de inmediato”, añadió @1rita.



En contraparte, una usuaria defendió al funcionario: “Bueno, conozco a mi compadre Yair Xochicale no de hoy, si no de hace más de 20 años, sé de su compromiso con la ciudadanía, no sé qué pretende esta gente en poner en tema de juicio su integridad, tal parece que a esta sociedad le gusta ver a las personas que realmente hacen algo por su trabajo en tela de juicio, no sean doble moral por favor”.



Este viernes, en la columna Frentes Políticos, del periódico Excélsior, de la Ciudad de México, se comenta el tema y se pide la intervención del Gobernador de Veracruz. “El colectivo solicitó a las autoridades que tomen cartas en el asunto para evitar un ataque con ácido como el que ocurrió en contra de la saxofonista, María Elena Ríos. Un trabajo más para el mandatario estatal, Cuitláhuac García, quien podría verse empañado con el tema. Alto, por favor”.