“Blindará” INE programas sociales para evitar su uso con fines electorales

El instituto Nacional Electoral (iNE), estableció “candados” para blindar la entrega de programas sociales por parte de las autoridades nacionales y estatales en los procesos comiciales federal y locales 2020-2021.



Lo anterior, según el acuerdo del Consejo General por el que se fijaron mecanismos y criterios sobre su otorgamiento conforme a los principios de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos y equidad en la contienda.



En estos se estipula la difusión de mensajes en los que se aclare que la entrega de cualquier material en que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, que implique la entrega de algún bien o servicio se encuentra prohibida para los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, candidatas o candidatos, equipos de campaña o cualquier persona.



Además, se prevé dar a conocer a la ciudadanía que los programas sociales, así como los servicios y obras públicas que realiza el gobierno en cualquiera de sus tres niveles, no pertenecen a partido político, coalición o candidatura alguna, sino que se pagan con los impuestos de todos.



El INE buscará además que los electores conozcan que la inscripción en algún programa social de salud, educativo, vivienda, alimentación u otro, da derecho a recibir sus beneficios sin importar por quién se vote y que nadie puede condicionar la entrega de beneficios de algún programa social a cambio de votar por un partido político, coalición o candidatura.



En caso de que esto ocurra o la compra, presión o condición del sentido del voto, se invitará a denunciar ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), de la Fiscalía General de la República (FGR), ya que quien lo haga estará cometiendo un delito.



Entre los criterios establecidos por el instituto Nacional Electoral, se cuentan que la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos relativos a programas sociales o de cualquier otro mecanismo para tal fin, atienden a los principios de imparcialidad y equidad en el desarrollo de las contiendas.



Se precisa también que a partir del inicio de las campañas electorales de los procesos federal y locales 2020-2021 y hasta la conclusión de las jornadas electorales, no podrán operarse programas federales o locales no contemplados previamente, ni crearse nuevos programas sociales.



Adicionalmente se aclara que durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales, los programas sociales no deben suspenderse, salvo que así lo dispongan otras normas.



El INE pide a los titulares de los Poderes Ejecutivos Federal y Estatales, a los legisladores y demás servidores públicos, evitar su utilización con fines distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos electorales correspondientes para evitar en todo momento, su vinculación con algún partido político, coalición o candidatura en particular.



Se instruye a que los respectivos programas de desarrollo, así como las reglas de operación de los mismos, sean publicados en los periódicos o gacetas oficiales.



Igualmente se detalla que para efectos electorales no se considerarán programas sociales emergentes o novedosos todos aquellos cuyas reglas de operación hayan sido publicadas a más tardar el 31 de diciembre de 2020, a excepción de aquellos cuyos objetivos se orienten a servicios educativos, salud o protección civil en casos de emergencia.