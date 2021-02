¡Bravo, héroes! Regresa a Veracruz personal médico que combatió COVID en CDMX

Esta tarde regresaron los médicos y enfermeras del IMSS de la zona Córdoba-Orizaba, quienes se fueron a la operación Chapultepec. Vuelven a casa llenos de satisfacciones y experiencias tras haber enfrentado con sus compañeros y pacientes al virus causante de esta pandemia.



En un autobús de turismo, estos héroes se reunieron con sus seres queridos, quienes con presentes ya los esperaban. Dos meses no estuvieron en casa, no pasaron ni navidad ni año nuevo con la familia, pero esta los tuvo siempre presentes y en oración.



Madres, padres, hermanos, hijos, amigos, esposas, esposos, se lanzaron a los brazos de sus seres amados para reconocerles el trabajo que hicieron en bien de la patria.



Al llegar, en uno de los auditorios de las oficinas de la delegación Veracruz Sur del IMSS, autoridades del instituto los congratularon y entregaron reconocimientos por su ardua y noble labor.



Esta vez no estuvo ni la delegada Célida Duque, ni su dirigente sindical Juan Carlos Perzabal, tampoco algún miembro del sindicato se hizo presente para darles al menos una palmada o agradecimiento, pero sus familias sí estaban llenas de orgullo por su entrega a la profesión.