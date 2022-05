“Broma” de estudiante de secundaria alarmó a padres de familia, en Coatzacoalcos

Con fotografías de cartuchos de arma de fuego, un alumno de la escuela secundaria Miguel Alemán González pidió a sus compañeros no ir al plantel este martes, situación que encendió las alarmas para padres de familia.Fue a través de un grupo de WhatsApp donde el alumno identificado como Erik C.P. de 4B de preparatoria jugó aparentemente una "broma" a sus compañeros y en el marco de la semana de exámenes, les pidió que no acudieran a clases y mostró una fotografía de cartuchos de escopeta.Aunque la conversación fue el lunes por la noche, fue hasta el martes por la mañana cuando la conversación se filtró con padres de familia y éstos a su vez lo hicieron público y pidieron a los directivos de la escuela les entregaran a sus hijos por el temor a que la amenaza fuera real.Antes de las 8:00 de la mañana, el alumnado fue saliendo de la escuela a petición de sus propios padres, quienes temerosos no dudaron en ir por los chicos.Algunos, molestos, exigieron a las autoridades educativas expulsen definitivamente a Erik, pues aseguraron que con este tema no se debe jugar.Hay que mencionar que en las últimas semanas una serie de tiroteos ocurridos en Estados Unidos ha dejado sin vida a un sinfín de personas, entre ellos estudiantes de una escuela en Texas.