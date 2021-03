En el marco del Día Internacional de la Mujer, el colectivo "Brujas del Mar" hizo un llamado para que este 8 de marzo se haga una cadena humana para visibilizar la violencia machista y, como se hizo el año pasado, al día siguiente piden repetir "#undiasinnosotras".La presidenta de la organización feminista, Arussi Unda, dijo que para evitar aglomeraciones debido a la pandemia por el Coronavirus, se convocó a niñas, jóvenes y adultas a que acudan al bulevar Manuel Ávila Camacho para colocarse a lo largo vestidas de blanco, negro o morado."La cita es a partir de las 5 de la tarde y decimos a partir porque el tema es que las mujeres vayan llegando y se vayan situando en los extremos del astabandera y se extiende hacia rumbo plaza Américas y rumbo el Malecón, centro y sur", indicó.Recordó que las familias de mujeres que han sido víctimas de la violencia y cuyos casos siguen impunes en Veracruz, también están llamadas a manifestar el rechazo a la situación que se vive."Pueden llevar carteles, pueden llevar lonas, pueden llevar lo que quieran en ese sentido para expresar sus consignas y sus exigencias, hacemos un llamado de víctimas como siempre".El año pasado, el movimiento de un día sin mujeres paralizó a gran parte de país y nuevamente se busca visibilizar la importancia de las féminas en la vida productiva.Por ello, afirman "si paramos nosotras, para el mundo", piden que no halla mujeres en la calle, trabajando, estudiando, comprando o cuidando."Las chicas que estudian no conectarse a las clases en línea y vamos a lo mismo, misma situación del año pasado, si por algún motivo no se puede parar usar un distintivo morado, evitar hacer transacciones de dinero, no usar redes sociales ese día".En el 2020, la respuesta fue sin precedentes y aun con la crisis sanitaria, esperan que el mensaje llegue a todo el país.