"Carmen Salinas está luchando", dice sobrino de la actriz

A un día de haber sufrido un derrame cerebral,Carmen Salinassigue grave y su familia no deja de buscar opciones médicas para su recuperación.Gustavo Briones, sobrino de la actriz, dijo esta mañana que hace unas horas fue vista por un nuevo médico, coincidiendo con el diagnóstico inicial.Ahora esperarán los resultados de una tomografía, proceso computarizado que muestra un corte o sección transversal del cuerpo y con ello órganos y tejidos blandos con mayor claridad que las radiografías convencionales.“Está luchando, le pregunté al doctor si ella podía oírme y me dijo que el oído es lo más fuerte que tenemos.Le dije de las muestras de cariño de la gente y vi como que su barbilla se le movió un poco”, dijo Briones.Él y su sobrina pueden tener contacto con la actriz, utilizando ciertos protocolos sanitarios como guantes.“Estamos buscando más opciones, ahora todos coinciden en que su estado es grave, sus signos son normales, tiene respiración asistida, no intubada”, precisó.Carmen Plascencia, nieta de la actriz, subrayó que se debe tener confianza en los médicos y hay esperanza.“Los tendremos informados, ella estaría aquí atendiéndolos (a la prensa) contándoles de proyectos, de planes”, apuntó.Oraciones para su recuperaciónLa actriz estaba grabando con Nicandro Díaz la telenovela "Mi Fortuna es Amarte", y tenía el estrés laboral normal, pero nada extraordinario."Estaba cansada por el estrés del trabajo, ustedes saben que ella siempre siempre ha trabajado mucho y nos tumba a muchos de nosotros trabajando. El señor Nicandro le daba cuatro o cinco escenas y se las juntaba todas, si llegábamos a las 10, a las tres ya estaba de salida", señaló Gustavo Briones.La familia pide que quienes la conocen oren por la actriz de 82 años, por lo que varios famosos han expresado a través de redes sociales sus mejores deseos para Carmelita.