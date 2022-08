¿Cero impunidad?: Sale libre presunto asesino de docente en Xalapa

La incorrecta integración de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), derivó en la liberación de Eliel “N”, presunto feminicida de la profesora jubilada María Guadalupe Mora Palacios, asesinada el 10 de noviembre de 2016 en su domicilio ubicado en la calle Betancourt, en pleno Centro de Xalapa.En conferencia de prensa, sus hijos, Cecilia y Felipe Gallardo Mora, acompañados por su abogado Arturo Nicolás Baltazar, pidieron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que intervenga para que se haga justicia por la muerte de la académica dedicada a la difusión de la cultura y la educación en la Capital."Llevamos viviendo una desgracia familiar. Desde un inicio hemos sido testigos de la impunidad que goza en este tipo de casos. (...) Se logró la detención del presunto responsable el 18 de marzo de 2021, tenía más de un año preso, y teníamos la esperanza de que algo de verdad había (en el discurso oficial), que en la realidad es falso", expresó el hijo de la víctima.Eliel "N" llegó a ser detenido en la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, acusado de dar muerte a la docente de 71 años dentro de su hogar.Después de señalar que acudieron a la sede de la Fiscalía en la avenida Arco Sur, donde luego de dos horas los enviaron a la Fiscalía Regional en el Centro de la Capital, Felipe Gallardo reiteró que por las falencias que cometieron los encargados de integrar la carpeta en 2016, este miércoles el Juez dejó en libertad al presunto feminicida."Hemos comprobado en cuerpo propio que este Gobierno no solamente es igual, es peor que los anteriores", criticó.Afirmó que gracias al abogado que los representa se pudieron solventar las fallas de la carpeta, lo cual no fue suficiente para mantener tras las rejas al presunto feminicida de su mamá."En estos años hemos sido testigos de que la ineptitud característica de los trabajadores de los Ministerios Públicos y las Fiscalías es la principal cómplice de la corrupción y la falta de Estado de Derecho", dijo.Por su parte, su hermana Cecilia mostró una nota periodística de hace dos años, recriminando que el Gobernado no ha podido cumplir con su palabra de “cero impunidad” ante la violencia contra las mujeres."Que no nos deje solos. El discurso de hoy fue dejarnos en el abandono, dejarnos expuestos a un criminal. No sabemos de lo que sea capaz. Ya vimos de lo que es capaz, pero no sabemos si esto puede tener consecuencias, su liberación", dijo.Por último, el abogado reiteró que a lo largo de estos años han buscado la correcta integración de la carpeta y en una reunión con la Fiscal encargada del caso le exigieron que trabajara bien."La respuesta ha sido la menos esperada principalmente para los familiares de la víctima. El Gobernador prometió que los feminicidios no quedarían impunes y el día de ayer fue puesto en libertad un feminicida", manifestó ante los reporteros.