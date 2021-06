"Cero subejercicio y antidoping", reta Chocolate a candidatos a firmar ante Notario

Los ciudadanos no quieren más vulgaridades políticas ni ocurrencias, porque se merecen todo el respeto y atención de parte de los gobernantes, por ello "lo menos que podemos hacer quienes aspiramos a un puesto de elección popular es a comprometernos ante un notario público a que de ser electos, no devolveremos recursos por instrucciones de nadie y también someternos públicamente a un examen antidoping avalado por un laboratorio de prestigio y un notario, para demostrar que tenemos la lucidez y el pleno uso de nuestras facultades para asumir el Gobierno de la capital.



Así lo expresó, José Alberto Pérez Fuentes “Chocolate”, candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a la alcaldía de Xalapa, al lanzar el reto a todos sus homólogos que aspiran a la Presidencia Municipal a presentarse mañana a las 11 de la mañana en la Plaza Lerdo de esta ciudad, donde estará personal de un prestigiado laboratorio para realizar las pruebas antidoping y un notario público ante quien se firmará el compromiso para que quien gane la elección no cometa subejercicio y tenga que devolver dinero a la federación, cuando son muchas las necesidades en el municipio, lo cual es aberrante y es un delito.



Por otro lado, comentó que “los ciudadanos están siendo testigos de las prácticas comunes de los mercenarios políticos, lo más lamentable en los seres humanos, pelear por el poder impulsados por una ambición desmedida de los candidatos que se atacan uno a otro públicamente, algo que será calificado en las urnas este próximo 6 de junio”, aseguró el “Chocolate”.



Asimismo, indicó que por acciones como estas, la gente está desanimada y no cree ya en los candidatos políticos porque anteponen sus intereses personales y el de sus patrones o financiadores antes que los del pueblo; “los mercenarios políticos desencantan a la ciudadanía hasta el último minuto”.



Mencionó que la gente distingue perfectamente que hay un candidato que si ganara sería obligado a devolver recursos, a obedecer órdenes y aparte renunciaría más adelante para buscar otra posición como ya se le está haciendo costumbre, así como otro que tiene comprometido los cargos y recursos públicos para recuperar el dinero de todo lo que reparte con la finalidad de comprar conciencias. Sin embargo, los ciudadanos ya no confían en ellos y los castigarán severamente en las urnas.



El candidato del PES aseguró que son muchos los líderes de diferentes colonias los que le informan que, a pocos días de llevarse a cabo la elección, algunos candidatos los buscan con desesperación ofreciéndoles regalitos para que inviten a votar a los vecinos por sus partidos, incluso les piden reuniones nutridas para hacer compromisos y mientras llevarles dádivas como despensas, materiales de construcción, hasta tabletas.



“Chocolate” afirmó que la gente ya no se siente cómoda con este tipo de ofrecimientos porque saben que eso implica a futuro desviar recursos en beneficio de quienes pagan esos “engañitos”, y no en drenaje, agua potable, iluminación, pavimentación o seguridad, por eso hasta los ofenden al ser insensibles por ese lado”.