“Chiquiyunes” no calumnió a MORENA, ni hizo actos anticipados de campaña: TEV

El candidato panista a la Alcaldía de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, no incurrió en actos anticipados de campaña y propaganda calumniosa en contra del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), determinó la noche de este miércoles el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).



En sesión pública virtual, los magistrados locales rechazaron así los argumentos expuestos en el procedimiento especial sancionador (PES), promovido por dicho partido y Fuerza por México (FMX), en el que lo acusaron de dichas conductas, con las que supuestamente violaba la normatividad comicial.



Los integrantes del pleno jurisdiccional detallaron que los inconformes aportaron en sus respectivas denuncias ligas electrónicas como pruebas para acreditar las supuestas infracciones, las cuales fueron desahogadas por la Unidad Técnica de Oficialía de Partes del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, certificando su existencia y contenido relacionado con publicaciones en Facebook.



“Se declara la inexistencia de los actos anticipados de campaña, en virtud de que las manifestaciones efectuadas por Miguel Ángel Yunes Márquez en su perfil de Facebook, se realizaron en el marco de los Procesos Internos de Selección de Candidatos del Partido Acción Nacional y en todo momento se dirigió a militantes, simpatizantes e integrantes de dicho partido”, concluyeron en la sentencia.



En la misma, añadieron que en el material audiovisual no se advirtieron mensajes que tendieran a la presentación de una plataforma electoral o posicionamiento que revelara la intención de llamar a votar o pedir apoyo para obtener la postulación a una candidatura a un cargo de elección popular.



En cuanto a la propaganda calumniosa en contra de MORENA, los togados indicaron se trataron “de opiniones y apreciaciones respecto de las cuales, en su momento, un precandidato manifestó su sentir y opinión del entorno de los hechos que a su juicio imperaba en el contexto del proceso de selección de su precandidatura, por tanto, al no existir una imputación directa de un hecho o delito falto, es que deviene su inexistencia”.