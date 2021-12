“Choqué una camioneta y venía el gobernador de Veracruz adentro”, dijo Daniel Cisneros, conductor que tuvo un percance vial con la camioneta donde se trasladaba el mandatario Cuitláhuac García Jiménez en el municipio de Poza Rica.Debido a que el percance no fue grave y a que se arreglaron en el lugar de los hechos, el conductor envió su agradecimiento al Gobernador por el apoyo brindado durante el accidente vial a la altura de “La Curva Marina”, en Poza Rica.“Fue un pequeño percance con mi vehículo, la verdad fue mi culpa”, aceptó Daniel Cisneros.Luego del percance se concilió que cada quien pagara los daños en sus vehículos.“Estuvo atento a mi salud y afortunadamente, esto no pasó a mayores”, destacó el conductor al referir que el mandatario es una “gran persona” que lo ayudó en todos los sentidos.En agradecimiento, dijo que hará una posada para que asista el Gobernador, “de este domingo en ocho”, detalló.Finalmente, señaló que, por fortuna, no hubo ningún herido y únicamente se registraron daños menores: “mi camioneta sufrió un pequeño daño, la del estado resultó más afectada”.