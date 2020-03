¿Cómo cuido mi salud mental durante la contingencia sanitaria?

Ante la contingencia epidemiológica y luego de que el Consejo de Salubridad General declarara a México en emergencia sanitaria por el COVID-19, es importante recordar que la procuración de salud no sólo debe ser física sino también mental.Es por ello que profesionales de la salud mental, como la doctora Silvia Morales Chainé, catedrática de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en colaboración con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), compartieron ayer lunes, a través de la red social YouTube, https://youtu.be/pn_4QUEwDFc , el protocolo: manejo y seguimiento del bienestar psicosocial y la salud mental durante el brote de COVID-19, donde la experta puntualizó recomendaciones para vivir esta contingencia.Primeramente, Morales Chainé invitó a la población a realizar el tamizaje de emergencias que habilitó la UNAM y que encontrarán con el siguiente enlace: http://tamizaje.psicologiaunam.com/ , para evaluar el nivel de ansiedad y estrés que presentamos ante la pandemia.Destacó que además de valorar lo niveles de angustia, este recurso da recomendaciones generales si se detectan niveles bajos y, en su defecto, si se identifica mayor riesgo de presentar graves cuadros de ansiedad o estrés, la recomendación será llamar al teléfono de atención a distancia de la Facultad de Psicología de la Universidad. Refirió también que los resultados de este tamizaje se envían al correo electrónico que el usuario proporciona al inicio del mismo.El temor social incrementa conforme avanza la epidemia, es por ello que la doctora insistió en la importancia de conocer cuáles son los síntomas físicos que presentan quienes contraen el virus; fiebre, cansancio y tos seca, para los casos menos severos y fiebre alta, neumonía y dificultad respiratoria para los más graves, recordó la catedrática.Destacó la importancia de no automedicarse o autodiagnosticarse ante la presencia de los anteriores síntomas y por supuesto hacer uso de las instituciones de salud, para que sean los profesionales quienes realicen la valoración y emitan las recomendaciones.Morales Chainé enfatizó la necesidad de mostrar empatía, apoyo, buen trato y amabilidad a las personas afectadas o en riesgo, ya sean extranjeros o nacionales, pidió además no culpar o victimizar a quienes contraigan el virus, eliminar el estigma y la discriminación. Recordó que podemos contribuir a reducir los riesgos a nivel individual o social y aclaró que no son “casos de COVID-19”, “víctimas”, “familias de COVID-19” ni “enfermos”, se trata de “personas que tiene COVID-19” o “personas que están en tratamiento por COVID-19”.Es inevitable la fase 3, donde la curva epidemiológica incrementará exponencialmente, declaró en días pasados el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, es decir, sin lugar a dudas habrá muchos más contagiados, para ellos, es indispensable acatar las recomendaciones que el Consejo de Salubridad ha emitido., excepto para recibir atención médica, por ejemplo, si presenta falta de aire o dolor de pecho.Usar un cuarto exclusivamente para quien contraiga el virus y un baño si es posible., ante familiares y si estos entran a la habitación también deben portarlo. Estornudar y toser con lascon abundante agua y jabón.(platos, vasos, utensilios de comida, toallas o sábanas).: habitación y baño. Si la persona está impedida para limpiar su propio espacio, que quien lo haga se proteja con cubrebocas y guantes.: buscar atención médica si presenta dificultad para respirar, opresión o dolor en el pecho, confusión o incapacidad para despertar, labios o cara azulada, entre otros. Avisar al médico que se va en camino.: Una vez dados de alta del tratamiento, sin fiebre en los últimos 3 días (sin usar medicamentos para la fiebre, como paracetamol), los síntomas han mejorado (por ejemplo, la tos o la falta de aire han disminuido)El aislamiento se debe mantener 14 días después de haber tenido el último contacto con la persona que dio positivo en COVID-19. La media de 14 días es porque se ha comprobado que el 97.5% de las personas que se han infectado lo hacen en los primeros 11 o 12 días del contagio o contacto, por eso, 14 días de aislamiento puede prevenir que contagies a otras personas.Minimizar el tiempo de escuchar, leer o mirar noticias que nos causen ansiedad o angustia, buscar información únicamente en fuentes confiables u oficiales y sobre medidas prácticas para hacer planes de protección para usted y los suyos. Actualizar la información confiable máximo dos veces al día, puede establecerse una rutina de horas específicas.Protegerse a uno mismo y dar apoyo a otras personas con estrategias de autocuidado, como las establecidas por la Secretaría de Salud, la cual habilitó un espacio en su portal para emitir videos sobre medidas de higiene, de sueño, técnicas de autocuidado, técnicas de respiración, relajación muscular progresiva y mindfulness o atención plena.Estas estrategias, definió la doctora Silvia Morales, nos van a ayudar a mitigar la angustia por la situación de emergencia actual y el malestar por el aislamiento social pero además posibilitan la oportunidad de modelar estas conductas de afrontamiento a los más pequeños o a los más vulnerables.Es recomendable también darle mayor sentido a las historias positivas y alentadoras, de personas que se estén recuperando del contagio pero sobre todo reconocer la loable labor del personal de salud y de las personas que nos cuidan o se dedican a atender a los más vulnerables.La catedrática hizo hincapié en que, dentro del ejercicio de la salud, se considera normal trabajar bajo presión y estrés, sobre todo cuando ocurre alguna emergencia como la actual pero es sumamente importante que el personal atienda primeramente su propia salud mental, procure su bienestar psicosocial y evidentemente la salud física.Procurar que este personal descanse y haga pausas dentro del trabajo o en turnos, alimentarse saludablemente y en cantidad suficiente y realizar actividad física. Asimismo, evitar el consumo de tabaco, alcohol u otras drogas. Insistió en que nos encontramos ante una situación única y sin precedentes, por ello es fundamental procurar condiciones psicológicas sanas.Recomendó también mantener la comunicación por medios digitales con la familia, colegas o personas de confianza para reforzar y recibir apoyo social.Aprender y utilizar las formas adecuadas para comunicarse con personas con capacidades diferentes.Apoyar a las personas que han resultado afectadas por el COVID-19 y generar un vínculo con los recursos disponibles para evitar efectos en la salud mental, eliminando el estigma, discriminación o exclusión social.Es primordial mantener la comunicación y actualizaciones precisas de la información con su personal; organizar la rotación de personal entre las funciones de alto y bajo nivel de estrés. Asimismo, iniciar, promover y comprobar los descansos y rutinas, horarios flexibles para quienes tengan familias afectadas, además de tiempo para que entre colegas se den apoyo, de forma virtual.Brindar servicios psicosociales y de apoyo, de forma virtual, para su personal; por supuesto, modelar el uso de estrategias de autocuidado para mitigar el estrés. Formación y capacitaciones virtuales de salud mental.Es sumamente necesario servir de contención y modelo para los menores, ayudarles a expresar sus sentimientos de temor y tristeza, participar en actividades creativas como jugar, crear, dibujar, para facilitar el proceso.Pensar en un seguimiento alternativo de cuidado por si hubiera contagio de alguno de los padres o cuidadores.Mantener el contacto regular entre padres, cuidadores e hijos, si fuera necesario por medio de llamadas, videos o redes sociales (por lo menos dos veces al día).Seguir con rutinas familiares y crear nuevas, de aprendizaje y socialización. Hablar francamente sobre el COVID-19 con los niños, sobre todo si se muestran inquietos o preocupados.Modelar el manejo del estrés apoyándose en habilidades de crianza positiva.Informar con datos sencillos y herramientas claras y simples sobre el COVID-19. Dar contención emocional y práctica, recordando que son el principal factor de riesgo. Ser respetuosos, explicativos y pacientes con ellos.Que la familia y otras redes de apoyo participen en explicar las prácticas para reducir el riesgo de contagio.Finalmente, la psicóloga subrayó que, durante la contingencia actual, todas las personas nos vamos a mostrar ansiosas, enojadas, estresadas, agitadas o retraídas, un tanto por el temor al riesgo y el otro por el confinamiento y aislamiento social; ante ello hay que prepararse con un plan familiar de emergencia e identificar contactos sociales para recibir asistencia.Recordó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habilitó números telefónicos para brindar apoyo psicológico durante la emergencia.