Escritores, periodistas e investigadores lamentaron la inhabilitación de la Función Pública a Nexos, así como la petición de abstenerse de celebrar contratos con la empresa por dos años.



El escritor y colaborador de EL UNIVERSAL, Héctor de Mauleón, indicó en su cuenta de Twitter que la revista Nexos ha sido crítica del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque "entre otras cosas ha revelado con datos irrefutables la verdadera dimensión de la pandemia en México, una tragedia que este Gobierno intenta disimular. La respuesta oficial: ahogarla. Inaceptable".



En otro tuit, el escritor escribió que la inhabilitación se ha dado "como en tiempos de Echeverría".



Colaboradores de la publicación, como Víctor Ramírez, aseguraron que el ataque contra Nexos es claro: "No se vale pensar diferente ni ser crítico. El autoritarismo en pleno. Regreso al siglo pasado".



Por su parte, José Antonio Aguilar aseguró que lo publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación es la respuesta del Gobierno al desplegado que varios ciudadanos, algunos vinculados a Nexos, firmaron: "Por si alguien tenía dudas sobre la naturaleza profundamente autoritaria del régimen que día a día restaura la autocracia en México".



El investigador Raúl Trejo Delarbre escribió en la red social que la revista es, desde hace más de cuatro décadas, espacio del pensamiento crítico. "Al Gobierno de López Obrador le incomodan sobremanera el análisis, los datos, los hechos subrayados por Nexos. La inhabilitación dispuesta por la SFP es un acto de censura".



Para el historiador Alfredo Ávila, el Presidente de México "está muy enojado con Gobernadores de oposición, con que la filtración que hizo su Gobierno del video de Lozoya haya tenido menos repercusión que el de Bejarano, con algunos de sus colaboradores, con Nexos, con todo mundo. Es él contra un mundo que no entiende".



El profesor de El Colegio de México, Rafael Rojas, calificó la inhabilitación como "gravísima".



La Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la empresa Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura S.A de C.V. y ha establecido que deben “abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha moral, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de dos años”.



Esta determinación publicada en el DOF entra en vigor el día de mañana y señala que en caso de que al día en que se cumpla el plazo de dos años de inhabilitación, la empresa Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura S.A de C.V. no haya pagado la multa impuesta a través de la citada resolución, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente de la misma.