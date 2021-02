“Con todo respeto”, un académico experimentado sí puede gobernar Xalapa: Arias Lovillo

“Si hemos aceptado la invitación de Movimiento Ciudadano, es porque reconocemos que tenemos la enorme posibilidad de ganar”, expuso el ex rector de la Universidad Veracruzana (UV), Raúl Arias Lovillo, durante la conferencia de prensa donde MC lo presentó como su carta para contender por la alcaldía de la capital del Estado.



Al cuestionarle a Arias Lovillo si con MC podría ganar la presidencia municipal al posible candidato de Morena, Ricardo Ahued Bardahuil, quien se perfila como el candidato más fuerte, expuso que no opinaría sobre otras que todavía no son candidaturas.



“Nosotros estamos convencidos de que tenemos una plataforma que puede ser una alternativa real para los partidos tradicionales y para resolver los problemas de por obvias razones ya he sintetizado anteriormente”, dijo al agregar que los resultados de un buen gobierno son debido a que quien gobierna tiene capacidad para hacerlo.



Agregó, que también porque se integra un equipo de gente profesional, con una experiencia ganada.



“Eso es lo que hay que hacer, integrar un gobierno con gente plenamente capacitada, de probada honestidad, con compromiso social”.



De igual modo, Arias Lovillo asentó que así como es la hora de la ciudadanía, también es momento de que las mujeres tengan plena participación en todos los niveles de gobierno.



Por otra parte, reconoció que hay un sector que pudiera pensar que ya sale de la alcaldía un académico y ahora busca el cargo otro académico; no obstante, definió que “con todo respeto al alcalde”, no tenía la experiencia que él sí tiene.



En este punto, recordó que fue gestor de proyectos importantes para la UV, tales como la gestión de la mayor parte de recursos para la sala Tlaqná, ademas de promover el Hay Festival, el festival de Jazz, entre otros.



“Pero yo creo que podemos gestionar otros proyectos mirando hacia adelante”, dijo al acotar que es importante la participación de la ciudadanía en todos los proyectos.



Y es que definió que la entidad de gobierno más cercana a la ciudadanía es la alcaldía, por lo que asentó que ello debe ser una lección para todos los que aspiran a ser alcaldes:



“Tenemos que estar siempre dispuestos a escuchar, dialogar y conciliar con los distintos sectores de la sociedad”, expuso.