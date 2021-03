“Concierto de Pascua”, este viernes, con la Orquesta Sinfónica de Xalapa

Dentro de su primer ciclo de conciertos de temporada 2021, la Orquesta Sinfónica de Xalapa presenta para este viernes, a partir de las 20:30 horas, su Concierto de Pascua, programa con obra de Anton Bruckner, con arreglos del maestro John Stringer, además de ser arreglista de esta versión es trombón integrante de la OSX.



El maestro Stringer nos cuenta sobre la obra Preludio y Fuga de Bruckner que, "primero hay que precisar que mi trabajo es una transcripción para orquestar la obra originalmente concebido para el teclado órgano, arreglos de una obra musical implican una labor distinta a una transcripción. La transcripción sigue una tradición donde se encuentran muchos ejemplos, como la obra de Modest Musorgsky, ‘Cuadros de una exposición’".



“Musorgsky compuso la pieza para piano, la Orquesta Sinfónica de Xalapa ha presentado tres diferentes transcripciones de ‘Cuadros de una exposición’, realizadas por tres diferentes orquestadores. El preludio y fuga de Antón Bruckner es una obra de calidad que me motivó a realizar una transcripción para ser ejecutada por los músicos de la OSX en su sede oficial, la Sala de Conciertos de Tlaqná”.



Cuenta también que ha escogido esta obra debido a su gran calidad musical, ya que es un ejemplo de un Bruckner menos conocido que sus sinfonías monumentales pero que amerita ser conocida. Sobre todo, porque Bruckner es un compositor que emplea los instrumentos de viento, maderas y metales de una manera extraordinaria.



"Esperaría que Bruckner expresara satisfacción por el interés que la OSX, el público y un servidor tienen por su música. Es un honor para mí colaborar en una capacidad distinta, como transcriptor y orquestador. El privilegio de interpretar música con la OSX es trascendental. Un sentimiento de satisfacción. Les invito a escuchar cualquier de las sinfonías y conocer su capacidad de expresión sonora orquestal”, finalizó el maestro Stringer.



Este “Concierto de Pascua” es especial, se complementa con obras de Hindemith, uno de los contados grandes compositores que habría podido hacer una gran carrera como intérprete. A los 19 años fue nombrado concertino de la Orquesta de la Ópera de Frankfurt; después de la guerra cambió el violín por la viola y llegó a ser conocido, junto con William Primrose, como uno de los violistas más competentes de los años 20 y 30. Esto no sólo era práctico y hábil desde el punto de vista de las relaciones públicas, sino que reforzaba su propia imagen de sí mismo a medida que el compositor y el intérprete se unificaban en uno: el músico total.



“Trauermusik” es una suite para viola y orquesta que tiene cuatro movimientos cortos pero se toca como un continuo de diferentes estados de ánimo. La pieza escrita por Paul Hindemith termina con el ambiente sobrio del coral de “Bach Für deinen Thron tret ich hiermit” (Así estoy ante tu trono) – “muy adecuado para reyes”, comentó, lo cual, para su sorpresa, la mayoría de los niños ingleses aprendieron como “Todas las personas que en la Tierra habitan”.



Al escuchar “Trauermusik” se perciben ecos del recientemente terminado “Mathis der Maler” y del “Schwanendreher” que fue diseñado para reemplazar. Hindemith no se disculpó: “A esa velocidad no pude partir en un viaje de descubrimiento”; sabía que pocos compositores podrían haberlo hecho tan bien bajo las circunstancias y con razón sospechaba que la música sobreviviría a la ocasión.



“Concierto de Pascua” finalizará con el recital para violín número 5 en La Mayor, de Wolfgang Amadeus Mozart. Cabe mencionar que el compromiso práctico de Mozart con el violín comenzó a una edad temprana. Su padre Leopold (1719-1787), que era un excelente violinista y un compositor consumado de música religiosa y secular, fue también el autor de una obra didáctica muy apreciada sobre la técnica del violín, “Un Tratado sobre los Fundamentos del Tocar el Violín”, publicado en 1756, el año del nacimiento de su hijo.



Entre los años 1769 y 1773, Mozart hizo tres viajes separados con su padre a Italia. Fue un periodo en el que pasó mucho tiempo estudiando y componiendo obras dramáticas para el escenario, así como obras sagradas pero también fue un tiempo de exposición a uno de los mejores virtuosos del violín de Italia, Pietro Nardini (1722-1793). Este énfasis en la música para violín y cuerdas culminó en 1775, cuando, en el curso de 9 meses (abril-diciembre), compuso 5 conciertos para violín y orquesta.



El primer movimiento del Concierto No. 5 en La nos presenta rápidamente las peculiaridades formales que son extrañas para el período. Después de la exposición de tutti, el violín solista entra con un cambio de tempo de allegro aperto a adagio, alterando completamente el estado de ánimo.



Cuando vuelve el allegro, descubrimos que lo que parecía ser el primer tema del concierto (un arpegio ascendente en los violines) resulta ser un acompañamiento de lo que es el verdadero primer tema enunciado en el violín solo. Aparte de estas anomalías, el resto del primer movimiento sigue los procesos de la forma de sonata.