“Corren” a magistrada Concepción Flores de su Sala; iniciará lucha legal

Este martes, la magistrada Concepción Flores Saviaga fue despojada de la Octava Sala en Materia Familiar y por disposición del Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJE) fue adscrita como visitadora.



Al respecto, la Magistrada anunció que recurrirá a las instancias competentes, incluso ante Tribunales Internacionales, para ser reinstalada.



Flores Saviaga acusó que la presidenta del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz, junto con el Pleno, ordenó su cambio pasando por alto lo dispuesto en el juicio de amparo 1577/2010 del índice del juzgado primero de Distrito, donde se señala su inamovilidad como magistrada.



En el oficio que recibió, donde se hace saber su cambio a la Visitaduría Judicial, Flores Saviaga expuso que, por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior, y como cumplimiento al amparo 1336/2016, previamente fue adscrita como presidenta de la Octava Sala en Materia Familiar, de donde ahora buscan quitarla.



Recordó que lleva 24 años como magistrada y no es la primera ocasión que recurre a amparos ante la justicia federal y fue precisamente mediante este tipo de solicitudes que terminó como integrante de la Octava Sala.



“El 10 de diciembre del 2019, que llegó la magistrada Sofía Martínez, no tuvo otra opción que ejecutar mi amparo y fue cuando me adscribieron a la Octava Sala”, explicó, recordando que en su amparo se resolvió que se violentó el Derecho de Género.



Comentó que el viernes pasado solicitó una solicitud de reconsideración para convocar a un nuevo Pleno del Tribunal. Sin embargo, hasta la fecha la presidenta Isabel Romero Cruz no ha convocado a sesión, aunque así se lo prometió a Flores Saviaga.



Por esta razón, Flores Saviaga subrayó que no permitirá una violación al Estado de Derecho y demandó que el Pleno reconsidere su cambio de adscripción y con su equipo de trabajo buscará la repetición del acto reclamado en el amparo que ganó.



“Nosotros como juristas no tenemos que ser irresponsables; aparte sí recurriré a las instancias internacionales porque sí se trata de una violación fragante al Estado de Derecho en Veracruz, el cual yo represento contra viento y marea”, aseveró.



Para no incurrir en ilegalidades, Flores Saviaga entregó sus oficinas la tarde de este martes, aunque buscará ser reinstalada.