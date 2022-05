“Corrupción y pereza” en Poder Judicial de Veracruz; confirman castigo a Juez

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, confirmó que un Juez está sujeto a proceso por actos de corrupción y advirtió que “viene otro golpe duro” contra otro trabajador.En entrevista, aseveró que el Poder Judicial está trabajando contra la corrupción “y la pereza” de los jueces, tanto que a la fecha hay entre 8 a 10 jueces y trabajadores a los que se les ha abierto procedimientos y están cesados del cargo.Indicó que, de las personas procesadas, una de ellas es un Juez y la otra era una administradora de procesos.“Tenemos entre 8 o 10 y vienen en estos días un golpe duro contra otra persona; son por actos de corrupción, que es lo que estamos combatiendo, la corrupción y la pereza”, adelantó.La Magistrada Presidenta señaló por otro lado que no tiene conocimiento de que los Jueces de control o la Fiscalía General estén variando el delito de ultrajes a la autoridad, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, para imputar el tipo penal contra las instituciones de seguridad.“No tengo conocimiento de ello, yo estoy como Magistrada del Tribunal Superior y yo estoy viendo este delito, no estamos haciendo variación y de la Fiscalía no sé nada”, precisó.Sostuvo que a diario está monitoreando cómo avanza la liberación de imputados por ultrajes y en la mayoría “se está dictando el sobreseimiento”, aunque no dio un dato concreto respecto a cuántos han salido de prisión.