“Coyotaje” afecta a ganaderos y productores de cítricos de la región de Tuxpan

Aunque hay suficiente producción en el campo, por ejemplo en el sector citrícola y ganadero, dos de las principales actividades en esta región, los productores se ven obligados a malbaratar debido a que no encuentran mercado ni adecuados canales de comercialización.



Así lo advirtió Sidronio Castellanos Sánchez, presidente de la Asociación Ganadera Ejidal “Beatriz Paredes Rangel”, tras apuntar que los socios de esta agrupación enfrentan dificultades para obtener precios justos.



Asimismo, añadió que los productores de cítricos se ven prácticamente obligados a comercializar a través de intermediarios, conocidos como “coyotes”, quienes prácticamente fijan los precios.



“En la ganadería se puede esperar a engordar más el ganado pero en cuanto a los cítricos hay un término, se llega a la maduración y si no se comercializa se cae y se echa a perder y el productor está perdiendo en espera de buenos precios”, indicó, por lo que urgió que las autoridades competentes hagan gestiones para crear canales eficientes de comercialización.



El líder agrario añadió que se trata de un problema que han planteado durante décadas pero que hasta ahora no ha sido debidamente atendido, con lo que, inevitablemente, caen en manos de los intermediarios, quienes se quedan con la mayor parte de ganancias en el proceso de compra-venta.