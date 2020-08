"Coyotaje" sigue afectando severamente mercado del limón

"El coyotaje" sigue afectando severamente al sector citrícola, el intermediario compra de manera directa al productor y éste por la necesidad económica realiza el corte del producto antes de que alcancen la calidad que se requiere para su consumo y así lo entregan a las empacadoras e incluso exportan el limón de pésima calidad, lo cual lo abarata más afirmó el presidente del Sistema Producto de la Lima Persa, César Cortés Bello.



"Hay un descontrol total en el corte, cosecha y movilización del limón, pues el coyote compra de manera directa al productor y este a su vez lo lleva a las empacadoras, pero es de pésima calidad, no cumple con las medidas de una fruta de calidad".



Cortés Bello consideró que es una mafia entre "los coyotes", pues llegan de otros estados a Veracruz, rentan las empacadoras y compran todo el producto de pésima calidad para inundar el mercado estadounidense y con ello se abarata.



Ante ello, el entrevistado pide la intervención del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para que no permita dar permisos de arancel a las empacadoras que no cumplan con los estándares de calidad de lo contrario se van a desplomar los precios del limón y esto afectaría a cientos de productores.



"Actualmente tenemos una pésima calidad de limón en todo el país, por esta misma situación".



Finalmente indicó que el sector que representa no ha tenido problemas para colocar el producto en el mercado pues es uno de los más consumidos tanto en México como en Estados Unidos, por ello urgen tener mayor control de calidad en las empacadoras.