¿Cuándo INSABI cobra cuotas de recuperación y cuándo ofrece servicios gratuitos?

La Secretaría de Salud (SSA) informó que el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) ofrece atención y medicamentos gratuitos en el primer y segundo nivel, por lo que los Hospitales Federales e Institutos Nacionales, que ofrecen servicios de tercer nivel, continuarán cobrando cuotas de recuperación.



Debido a las dudas generadas entre usuarios del Hospital General de México, del Infantil Federico Gómez y de diversos Institutos como el de Cancerología, Cardiología y Enfermedades Respiratorias por el cobro de cuotas, aún cuando se informó que a partir del primero de enero el INSABI ofrecería servicios gratuitos a personas sin seguridad social, la SSa detalló que los servicios que brindan son especializados, por lo que es necesario que obtengan recursos a partir de cuotas.



"En relación con las dudas que se han generado por el cobro de cuotas en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales federales; el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) brinda servicios médicos en el primer y segundo nivel de atención para todas las personas que no cuentan con seguridad social. De acuerdo con el artículo 36 de la Ley G​eneral de Salud, los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales federales están sujetos a obtener cuotas de recuperación para la prestación de servicios de tercer nivel".



Mediante un comunicado, la dependencia que encabeza Jorge Alcocer Varela explicó que la gratuidad de servicios se ofrece en centros de salud, Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), unidades médicas de IMSS Bienestar, Unidades de Especialidades Médicas (Unemes) y en hospitales generales, rurales y comunitarios que ofrezcan servicios de primer nivel.



Sin embargo, los Institutos Nacionales de Salud y hospitales federales brindan atención de tercer nivel, que es de muy alta especialidad, "de acuerdo con el Artículo 54 de la Ley de Institutos Nacionales de Salud Atenderán padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento".



Por lo que en cumplimiento de dicha Ley, estos institutos podrán mantener sus cuotas de recuperación, respetando los derechos de las personas que a la entrada en vigor del decreto cuenten con afiliación vigente al Sistema de Protección Social en Salud.



La SSA también indicó que hasta el momento no se han aumentado los costos de consultas y tratamientos dentro de estos hospitales y así se mantendrán el año en curso.



"Como parte de los acuerdos en las juntas de Gobierno de los institutos y hospitales que coordina la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, no se han incrementado los tabuladores de cuotas de recuperación para el ejercicio fiscal 2020", refirió.



El documento enfatizó que aquellas personas con seguridad social seguirán recibiendo atención en los establecimientos de salud del IMSS, ISSSTE, servicios médicos de PEMEX, SEDENA y Marina.