“De la nada”, apareció culpable de asesinato de Juan Carlos Molina, critica Diputado

El diputado local del PRI en la LXV Legislatura, Jorge Moreno Salinas, pidió la “aplicación objetiva de la ley” en el caso del homicidio del exdiputado Juan Carlos Molina Palacios, tras conocerse que la Fiscalía General del Estado (FGE) no pudo acreditar la participación en los hechos de la persona detenida como responsable.Cabe recordar que hace algunas semanas se dio a conocer que el presunto responsable de la muerte del diputado priista, ocurrida en 2019, sería acusado de cargos que nada tienen que ver con el hecho que consternó a la sociedad veracruzana, pues la FGE no presentó pruebas contundentes.“Que comprueben bien que él es el responsable y que se le castigue conforme a la ley si hay indicios, no que nada más apareció de la nada su culpabilidad”, señaló el legislador.Agregó que si bien el detenido y su familia argumentan la debida presunción de inocencia, lo deseable es que haya objetividad en las indagatorias para confirmar o descartar este principio.“Que haya una aplicación objetiva de la ley y ahí nos vamos pero sí debe de llevarse a un responsable ante la ley del homicidio de nuestro compañero Diputado”, pidió.Moreno Salinas sentenció que si esta persona tiene pendientes otras cuentas con la ley, también por esos delitos debe ser castigado pero insistió que si es responsable de la muerte del diputado, también debe ser procesado.Hace unas semanas, familiares de Itiel “N” denunciaron la existencia de múltiples irregularidades y persecución política en este asunto, pues pese a la falta de pruebas se busca mantenerlo en prisión.Al respecto, el abogado defensor Emmanuel Guzmán explicó que su cliente fue recluido de manera arbitraria en un penal federal en el estado de Oaxaca, sin embargo, un juez determinó revocar el acto de vinculación al considerar que existieron múltiples irregularidades en el proceso pero tras ser liberado, elementos ministeriales de Veracruz ejecutaron una orden de aprehensión en su contra por dos homicidios ocurridos en 2018 y de los cuales afirmaron tampoco hay elementos para acreditar su participación.