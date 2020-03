“Debemos bajarle a la agresividad”, pide Obispo de Orizaba

Si no se educa en valores, en respeto hacia las mujeres, no se podrán acabar situaciones como los feminicidios, indicó el obispo de la Diocesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino.



"¿Cómo estamos educando en la casa? Dios nos libre de lastimar a las mujeres físicamente, o quitándoles la vida. Pero si no educamos en valores, en respeto, en la dignidad, no podremos cambiar la situación de la sociedad", dijo durante la homilía de este segundo domingo de Cuaresma cuestionó.



El prelado apuntó que si cada uno de los hombres y mujeres se propusieran cambiar desde lo personal, desde la familia, se podrían transformar los aspectos que hacen daño a la sociedad entre los que destacó: violencia, los feminicidios, adicciones.



En este sentido apuntó que todos estos problemas tiene una profundidad y una raíz que debe ser atacada. Y en el caso de los feminicidios, apuntó que es preocupante, pero tiene mucho que ver la forma en como se está instruyendo en valores y en la manera de ver a las mujeres.



Cervantes Merino, dijo que los cristianos están llamados en la Cuaresma a cambiar actitudes, pero lamentó que a veces el rostro de los creyentes refleja el odio, el dolor, el resentimiento.



"Debemos bajarle a la agresividad, y dar una sonrisa a quienes te rodean, que en la casa tengamos menos gestos de agresividad, que manejemos más la verdad y trabajemos por la paz, por el respeto, debemos preocuparnos por los caminos de educación en valores".



Indicó que los comentarios con críticas, las mentiras piadosas, y demás situaciones ocultan la dimensión que deben tener los cristianos. "Tenemos que cambiar nuestras formas de vida".