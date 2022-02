“Deje de tacharnos como delincuentes”: responde abogado al Gobernador

Ante la afirmación hecha por el gobernador Cuitláhuac García el miércoles pasado, en la que asegura que los abogados sólo defienden a los delincuentes, René Rodolfo Paratte Corona, representante del Colegio Jurídico Veritas Universalis A. C., sostuvo que Veracruz no debería ser gobernado por alguien "que se dedica a estar peleando con el periodismo". Asimismo, recalcó que en algún momento los funcionarios necesitan de ellos."¿Quién defiende a los delincuentes? Nosotros. Como abogados nosotros defendemos a los que supuestamente son delincuentes, acordándonos todos de que en su momento ellos como funcionarios han necesitado de un abogado. Deje de estarnos tachando como delincuentes señor Gobernador", añadió.Como parte de las protestas y pronunciamientos que han tenido diversas barras y colegios de abogados, el litigante se sumó a ellos en contra de lo dicho por el Gobernador de Veracruz."No es posible que ofendas a una mujer, a un medio de comunicación y que te comportes con esa actitud negativa como Gobernador (...) Yo no puedo llamarle gobernador a una persona que ofende a una mujer y que ofende a un medio", expresó.Aprovechando la atmósfera de declaraciones, Paratte Corona informó que la CNDH ha otorgado el beneficio a July Raquel “N” para respetarla como víctima, esto en el caso donde se la acusa de ser partícipe del homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid.Agregó que el beneficio se dio luego de comprobar que efectivamente fue violentada y agredida en sus derechos humanos por parte de policías ministeriales aunque la Fiscalía haya negado lo de la tortura. Asimismo, comentó que se les están otorgando demasiadas libertades a policías ministeriales, lo que hace que incurran en diversos actos de corrupción."Todos sabemos que la Fiscalía (que investiga) la tortura, hace lo que diga la Fiscal General (...) No es posible que estén trasladando personas en carros particulares, se le están permitiendo muchos beneficios a la policía. He escuchado a muchos taxistas que dicen: ‘Me detienen por una revisión y me quitan el celular, me quitan el estéreo, me quitan dinero’", añadió el representante del colegio de abogados.