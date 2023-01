“Desaparecieron” exalcaldes que debían aclarar anomalías: ORFIS

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, reconoció que se complicó la conclusión de la revisión de la Cuenta Pública 2021 porque muchos de los ex servidores públicos municipales, entre ellos, algunos exalcaldes, no fueron localizados para entregarles las notificaciones que ordenaban la solventación de observaciones.Por lo que dijo que fueron buscados por todo el territorio veracruzano, sin embargo, no quiso abundar sobre el tema, ya que lo hará una vez que el Congreso del Estado apruebe el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2021.Adelantó que dará a conocer el nombre de los Ayuntamientos donde se presentó esa situación.Asimismo, añadió que en algunos de los actuales Ayuntamientos no hubo disposición para entregar la información que se requería respecto a las ex autoridades municipales, aunque en su momento abundará en el tema y sobre las medidas de apremio que se impusieron.González Cobos rechazó que el proceso de fiscalización sea tardado, pues dijo que cuando se acudió a entregar las notificaciones a los ex servidores públicos, éstos ya no fueron localizados, en virtud de que pusieron las direcciones de los Palacios Municipales como domicilios para recibir notificaciones.Por ello, fueronbuscados vía telefónica para notificarles que tenían que acudir a las instalaciones del ORFIS para solventar observaciones.Reiteró que, en su momento, dará a conocer esa situación, pero una vez que el Congreso del Estado apruebe la Cuenta Pública 2021.