El delegado de los programas sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, reveló que en Xalapa fueron casi mil los docentes que lograron recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID de la farmacéutica Pfizer, a pesar de haber sido inoculados con la unidosis de CanSino meses atrás En conferencia de prensa, detalló que 754 de los profesores acudieron por su segunda dosis pero fueron regresados, luego de checar su información en los registros, por lo que le pidió a los restantes que ya no se presenten, pues no serán inmunizados."Ahora se tuvo que ser muy férreo en la entrada de la gente a la vacuna porque habíamos informado que aquí en Xalapa se dio el fenómeno de que muchos del sector educativo, que fueron vacunados con CanSino, vinieron a quererse vacunar con Pfizer", dijo.Huerta Ladrón de Guevara recordó que desde que se confirmó esta situación, se precisó que no se les permitiría recibir la segunda dosis por haber incurrido en una práctica "desleal" contra la sociedad."Y les informo que al día de hoy que los cerca de mil que se vinieron a vacunar una primera vacuna Pfizer aunque ya tenían la CanSino, hemos regresado a 754, que como se dice en el argot, los agarramos con las manos en la masa, queriéndose poner la segunda dosis", dijo.El funcionario federal acotó que esta información será entregada a las Secretarías de Educación Pública (SEP) y de Educación de Veracruz (SEV), para que constaten que los profesores habían logrado burlas los controles que tenían en los módulos de vacunación a finales de agosto."No se les va a vacunar porque no tienen la razón, porque ya tenían la CanSino, no lo vamos a permitir. Vamos a mandar el informe a la secretaria Delfina, al secretario Zenyazen, para que corroboren, porque tenemos los registros que ya eran vacunados de CanSino, que nos sorprendieron con la primera dosis de Pfizer", dijo.Además, precisó que este fenómeno se dio principalmente en Xalapa, en el grupo poblacional de 18 a 39 años y con la vacuna de la farmacéutica alemana, mas no ocurrió cuando los adultos de la Capital, de 30 a 39 años, recibieron el biológico de Sinovac."Algunos se molestan pero así es la transformación, tenemos que actuar en consecuencia. (…) Desde aquí llamo a los que faltan a que no se presenten, porque tenemos los registros y no les vamos a permitir", reiteró el delegado de la Secretaría del Bienestar.