“Después de cada elección hay Reforma Electoral”; INE debe seguir autónomo

La expresidenta del extinto Instituto Electoral Veracruzano, Carolina Viveros García, alertó que no es la primera vez que se apunta a la desaparición de los árbitros electorales, siendo instituciones nacidas de la voluntad ciudadana.



Ante la polarización en el actual periodo electoral, Viveros García recalcó la importancia de que los entes electorales continúen gozando de autonomía, a modo de certeza en los procesos electorales.



“Creo que ese valor de las instituciones autónomas es importantísimo para la vida democrática de nuestro país. Debemos tener la confianza para que haya estos avances democrática y sigan siendo autonómos. Después de cada elección hay una reforma electoral”, refirió la exconsejera veracruzana.



Por su parte, el expresidente del IEV Salvador Martínez Martínez, admitió que este ambiente de polarización no es nuevo, pero continua vigente por lo menos en el estado de Veracruz.



“Sin duda hay una polarización que no es nueva, que tiene muchos años, entre opresores y oprimidos, (…) y cuando nosotros entramos a trabajar en los organismos electorales siempre lo hicimos con la convicción del derecho a elecciones libres, auténticas, y periódicas”.



Por lo anterior, urgió a rescatar el valor de las elecciones libres para no hacerle el “juego” a otro tipo de organizaciones.



“En el ambiente de Veracruz, esa polarización tradicional de opresores y oprimidos es vigente, tenemos que tomar la posición de los pueblos oprimidos desde la mayoría populares”.