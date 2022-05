“Dime de qué presumes y te diré de qué careces”

-Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979);

-Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1999);





-Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer (Convención de “Belem de Pará”) (1994);

-Convención Interamericana sobre la Concesión de los derechos civiles a la mujer (1948);

-Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos políticos a la mujer (1948).





“Defender los Derechos Humanos en la práctica es más urgente que fundamentarlos en la teoría. Pero, también es cierto que, además de la praxis, el hombre necesita la iluminación de ésta por parte de la luz teórica.”Que pena sentimos por aquellos abogados que están inmersos en los libros, y solo en ellos, para encontrar las respuestas a los casos de la vida real. Hoy gastaremos tinta con cuestiones elementales que fastidiarán a los eruditos, pero que, eso esperamos, beneficiarán a los lectores no juristas.A partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se presume, y se presume mucho, de la protección jurídica de la mujer en nuestro país, otro tanto se hace con la legislación secundaria. Por otra parte, el mundo de los hechos (el mundo fáctico) muestra muchas carencias en la protección de la mujer, lo cual trasciende a los medios masivos de comunicación social.Ladel Portal, al momento (06/05/2022), se titula “MUJERES: riesgo total”. El primer párrafo explica el título: “Nunca como hoy, las mujeres de cualquier edad, desde niñas hasta ancianas, viven riesgo permanente para su integridad corporal, su dignidad y, desgraciadamente, para su propia vida.”En verdad, no son pocos aquellos que están sólo preocupados por la ley en los libros y despreocupados por la ley en la acción. Inmersos en el mundo de los conceptos, que son vehículos de las ideas, ignoran o desconocen los procesos históricos determinados.La protección de la Constitución Política de México es para todas las personas que habitan en este país. Esa persona abstracta a la que se hace referencia como sujeto de deberes o titular de derechos, en realidad no se puede entender sin la comunidad en la que está inserto, sin el grupo social al que pertenece.Por eso, existen procesos de especificación en los cuales se reconoce la necesidad de otorgar un tratamiento especial en los ordenamientos jurídicos para algunos sujetos, cuya condición o situación exigiese un tratamiento especial. Tal es el caso de los derechos de las mujeres. Y, así encontramos los siguientes instrumentos jurídicos:El querer pensar en la protección jurídica de la mujer dentro de la Constitución política de México y en los Tratados Internacionales nos conduce a querer conocer o recordar el concepto de positividad de las normas jurídicas.Al respecto, Eduardo García Maynez, en su Introducción al Estudio del Derecho, comienza por enunciar que “Las locuciones derecho vigente y derecho positivo suelen ser empleados como sinónimos”.Enseguida, este autor mexicano sustenta que tal equiparación le parece indebida, pues no todo derecho vigente es positivo, ni todo derecho positivo es vigente. Luego explica estos asertos aseverando que la vigencia es atributo puramente formal, el sello que el Estado imprime a las reglas jurídicas consuetudinarias, jurisprudenciales o legislativas sancionadas por él.La positividad, en cambio -nos dice el mismo autor- es un hecho que estriba en la observancia de cualquier precepto, vigente o no vigente. La costumbre no aceptada por la autoridad política es derecho positivo, pero carece de validez formal. Y a la inversa: las disposiciones que el legislador crea tienen vigencia en todo caso, mas no siempre son acatadas.La circunstancia de que una ley no sea obedecida, no quita a ésta su vigencia. Desde el punto de vista formal, el precepto que no se cumple sigue en vigor mientras otra ley no lo derogue. Tal principio -afirma García Maynez- ha sido consagrado por la ley mexicana, lo que viene a confirmar la conveniencia de distinguir con pulcritud los dos términos: derecho vigente y derecho positivo.Pero, es en otro libro, en donde aclara mejor la noción de positividad. Veamos:“La nota de positividad -explica García Maynez en su Definición del Derecho-, es independiente de los atributos de validez formal y validez intrínseca. Positivo es todo ordenamiento que se cumple.”El distinguido pensador mexicano aclara que aquella nota, la positividad, puede aplicarse lo mismo a un precepto aislado, o a todos los que integran un sistema. Y, él mismo agrega que no se refiere a la justicia, ni al valor formal de las normas del derecho, sino sólo a su cumplimiento o a su aplicación. También nos explica ese término con otras palabras: “la positividad es el hecho de la observancia de tales normas”.Dentro de esta teoría, la aguda observación sobre el cumplimiento y la aplicación de las normas del derecho, pone a la vista de todos que la positividad de una norma o un complejo de normas es siempre relativa. Los preceptos del derecho pueden ser vulnerados.No obstante, el problema planteado existe, ya que la positividad del derecho representa una zona intermedia de aplicación, que no puede llegar a un límite superior de observancia indefectible, ni descender tampoco a otro inferior de absoluto incumplimiento. La percepción mediática es que las leyes de protección jurídica de la mujer no se cumplen en absoluto.Los legisladores, mujeres y hombres, presumen de sus disposiciones legales. De cara a las palabras de la ley (el texto legal), la doctrina jurídica, aquella que se enseña en las escuelas y facultades de Derecho, descubre y muestra las razones de la ley. Mas seguimos con normas de conducta generales y abstractas, salvo algunos casos excepcionales de aplicación.La carencia fundamental resulta de la interpretación equivocada de una doctrina muy antigua, pero que atraviesa la historia y que hoy osamos mostrar la interpretación correcta: Adán: hombre y mujer. “El significado originario de Adán no es ‘hombre’ sino ‘ser humano’ en general. (Anselm Grün).